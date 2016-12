Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier je sporočil, da je Hrvaška prižgala zeleno luč Srbiji za nadaljevanje pogajanj z Evropsko unijo. Foto: BoBo Sorodne novice Vučić ob blokadi pristopnih pogajanj: "Dovolj je hrvaškega izživljanja!" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaška Srbiji prižgala zeleno luč

Stier: Ne nameravamo se prerekati s Srbijo

23. december 2016 ob 17:46

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška je umaknila blokado pristopnih pogajanj Srbije z Evropsko unijo (EU), potem ko so bili izpolnjeni pogoji Hrvaške za odprtje 26. poglavja, ki govori o izobraževanju in kulturi.

Kot je na novinarski konferenci v Zagrebu povedal hrvaški zunanji minister Davor Ivo Stier, so predstavniki hrvaške manjšine v Beogradu podpisali aneks k pogodbi o učbenikih s srbskim ministrstvom za izobraževanje. Ob podpisu so bili prisotni veleposlanika Hrvaške in Bolgarije v Srbiji ter predstavnik Evropske unije.

Stier: Pomisleke lahko umaknemo

Hrvaški zunanji minister je poudaril, da je dobil zagotovila evropskega komisarja za širitev in sosedsko politiko Johannesa Hahna, da bo osebno spremljal izvajanje podpisanega aneksa. Uveljavitev je predvidena do četrtega trimesečja 2017. "Na podlagi zagotovil komisarja Hahna in podpisa aneksa pogodbe so izpolnjeni pogoji, da lahko umaknemo pomisleke glede poglavja 26," je dejal Stier.

Pojasnil je, da gre za učbenike za redni pouk kot tudi za pripadnike hrvaške manjšine, ki se želijo hrvaškega jezika z elementi kulture učiti v izbirnih programih. "Aneks ureja vprašanje učbenikov, ne le prevoda iz srbskega jezika v hrvaščino, temveč tudi dodatke in vsebine za hrvaško narodno manjšino," je izjavil Stier. Dodal je, da aneks velja tudi za druge manjšine v Srbiji. Napovedal je, da bodo pozorno spremljali izpolnjevanje vseh obveznosti Srbije med potekom pogajanj Beograda in Bruslja.

Blokada zaostrila odnose med Zagrebom in Beogradom

Hrvaška je srbska pogajanja blokirala na medvladni konferenci v Bruslju 13. decembra, kar je zaostrilo napetosti med Zagrebom in Beogradom. Srbske oblasti so ostro kritizirale odločitev Hrvaške, ki je vztrajala, da mora Srbija izpolniti obveznosti do hrvaške manjšine. V Zagrebu se niso ozirali na srbske kritike, temveč so trdili, da gre za tehnično vprašanje, ki ga je mogoče hitro urediti.

Stier je tudi danes dejal, da se ne nameravajo prerekati s Srbijo, temveč da so osredotočeni na izpolnjevanje hrvaških zunanjepolitičnih ciljev, med katerimi je zaščita hrvaške manjšine v drugih državah.

A. V.