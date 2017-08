Hrvaška vlada naj bi umaknila ustaški pozdrav s spominske plošče hrvaškim veteranom

O ustaški ikonografiji na Hrvaškem poročajo tudi tuji mediji

30. avgust 2017 ob 11:06,

zadnji poseg: 30. avgust 2017 ob 11:24

Zagreb - MMC RTV SLO

Potem ko je bila lani v Jasenovcu, nedaleč od zloglasnega ustaškega koncentracijskega taborišča, postavljena spominska plošča z ustaškim pozdravom, se vlada otepa odgovornosti, a napis naj bi kmalu odstranili.

Konec lanskega leta so pripadniki nekdanjega HOS-a (Hrvaške obrambne sile), enote, ki je pod ustaškim grbom in sloganom "Za dom pripravljeni" sodelovala v vojni na Hrvaškem, v spomin na ubite pripadnike enote v Jasenovcu postavili spominsko ploščo. Plošča stoji nedaleč od koncentracijskega taborišča, kjer so ustaši pod istim sloganom pobili več kot 80.000 ljudi, večinoma Srbov, Romov in Judov, pa tudi Bošnjakov in Hrvatov. HOS so konec junija 1991 ustanovili člani vodstva Hrvaške stranke prava.

Medtem ko je vladajoča stranka Hrvaška demokratična skupnost (HDZ) ploščo branila, manjšinska koalicijska Hrvaška narodna stranka (HNS) zahteva njen umik. Še pred nekaj dnevi je hrvaški minister za pravosodje Dražen Bošnjaković zatrjeval, da se plošče skoraj gotovo ne bo odstranilo pred spremembo zakonodaje, ki je ne bo pred marcem 2018.

Hrvaški časnik Jutarnji list pa zdaj poroča, da usoda plošče ne bo vezana na nov zakon, ampak se bo ukrepalo že na podlagi obstoječe zakonodaje, ki pozdrav Za dom pripravljeni zaradi povezanosti z ustaštvom prepoveduje.

Jutarnji list, ki se sklicuje na neimenovanega visokopozicioniranega člana HDZ-ja in tesnega sodelavca premierja Andreja Plenkovića, poroča, da bo spominska plošča sicer ostala, vendar brez ustaškega pozdrava. Kot je dejal vir iz HDZ-ja, jih v zelo neugodno situacijo spravljajo njihovi koalicijski partnerji. V vladi in v vrhu HDZ-ja naj bi potekali pogovori o tem, kakšna bo zakonska utemeljitev spremembe plošče.

V nedavno objavljenem letnem poročilu o stanju verskih svobod po svetu tudi ameriško zunanje ministrstvo problematizira obujanje in relativizacijo ustaštva na Hrvaškem.

B. V.