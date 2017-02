Hrvaška vlada ostro obsoja dogodke v Vukovarju in Zagrebu

Obsodba šovinizma in poveličevanja nacizma ter ustaštva

27. februar 2017 ob 11:25

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Po nalepkah z žaljivimi sporočili do srbske manjšine v Vukovarju in shodu nacionalističnih skrajnežev v Zagrebu je hrvaška vlada ostro obsodila šovinizem ter poveličevanje ustaštva in nacizma.

Policija je v Vukovarju prijela 19-letnika, osumljenega obešanja nalepk v eni od ulic v Vukovarju v noči iz četrtka na petek. Nalepke prikazujejo drevo z obešenimi ljudmi in napisom v angleškem jeziku "Serbian family tree" (Srbsko družinsko drevo). Razobesil je tudi plakate s podobo ustaškega vodje Anteja Pavelića.

V nedeljo je izvenparlamentarna skrajnodesničarska Avtohtona-Hrvaška stranka prava (A-HSP) na trgu Bana Josipa Jelačića v Zagrebu organizirala shod, na katerem so poveličevali NDH in vzklikali zloglasni ustaški pozdrav "Za dom spremni". Izrazili so tudi podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Vlada proti sovražnemu govoru in diskriminaciji

"Cilj organizatorjev in udeležencev takšnih dogodkov je spodbujanje strahu in nestrpnosti v družbi ter je v nasprotju z vladno politiko, ki je usmerjena na pravno varnost, politično stabilnost, gospodarsko rast in napredek hrvaškega ljudstva", so v nedeljo sporočili iz Zagreba.

Hrvaška vlada je ocenila, da nalepke in plakati v Vukovarju ne prispevajo k skupnosti in stabilnosti niti k zaščiti človekovih pravic, shod A-HSP pa so obsodili kot poveličevanje ustaštva in nacizma ter ga vidijo kot "napad na temeljne vrednote ustavnega reda Republike Hrvaške".

"Hrvaška vlada odločno nasprotuje vsem oblikam sovražnega govora, nestrpnosti in diskriminacije posameznikov in skupin, ki se ne morejo sprijazniti z obstojem in razvojem sodobne, demokratične in napredne hrvaške države. V tej smeri delujejo tudi državne institucije," so sklenili v izjavi za javnost.

Aretacija vodje nacionalistične stranke

Hrvaška policija je v nedeljo privedla predsednika A-HSP Dražena Keleminca, ki v svojih javnih nastopih redno izraža privrženost NDH in Anteju Paveliću.

Nedeljsko sporočilo hrvaške vlade je prvo, s katerim je nedvomno obsodila desničarske skrajneže, potem ko se v preteklosti na podobne dogodke niso odzvali.

J. R.