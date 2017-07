Hrvaški taksisti na protestu proti Uberju zaprli ceste do letališč

Poslovanje Uberja po mnenju vlade ni skladno z zakoni

28. julij 2017 ob 16:21

Zagreb, Split, Dubrovnik - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški taksisti so v znak protesta proti nezakonitemu poslovanju Uberja na Hrvaškem zaprli ceste, ki vodijo do letališč pri Zagrebu, Splitu in Dubrovniku, kjer je tudi izbruhnil pretep.

Več sto taksistov je s svojimi vozili oviralo ali blokiralo promet na cestah, ki vodijo proti letališčem omenjenih mest. Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je zaporo sredi turistične sezone označil za nesprejemljivo in taksiste pozval, naj omogočijo nemoten promet.

Ponovil je stališče ministrstva, da poslovanje Uberja na Hrvaškem ni v skladu z zakoni, zato so pristojne službe voznikom Uberja že naložile za več kot sedem milijonov kun (milijon evrov) kazni. Prav tako so zasegli 18 avtomobilov voznikov Uberja.

Inšpekcijske službe so sprožile tudi sodni postopek za začasno prepoved Uberjeve aplikacije. Butković je napovedal, da bo jeseni sledila parlamentarna razprava o spremembah zakona o javnem prevozu, s katerimi bodo določili nova pravila delovanja na trgu.

S palicami nad taksiste

Med protestom se je zgodil incident, ko je na območju Dubrovnika več neznanih storilcev s palicami fizično obračunalo s stavkajočimi taksisti. Stavkajoči trdijo, da so njihove kolege napadli vozniki Uberja, nekateri mediji poročajo, da naj bi bili pretepači nogometni navijači. Po nekaterih govoricah naj bi taksisti z zaporo onemogočili prevoz neke deklice k zdravniku, zato so jih ljudje fizično napadli.

Po navedbah taksista Denisa Draškovića si je eden izmed kolegov zlomil nogo, drugi ima izpahnjeno koleno, Drašković pa najverjetneje zlomljen nos, poroča Index.hr.

Nekateri turisti so zaradi zapor zamudili svoje polete, poročajo hrvaški mediji.

Uber odgovarja s prevozi po morju

Iz Uberja so sporočili, da je obnašanje taksistov nesprejemljivo in da predstavlja nevarnost za državljane sredi turistične sezone. Kot odgovor na "nasilno obnašanje" taksistov so v Splitu in Dubrovniku organizirali dodatne storitve pomorskega prevoza UberBOAT, da bi ljudje lahko pripotovali na želeni cilj.

Taksisti v Dubrovniku, Splitu in Zagrebu vztrajajo pri zahtevi, da je treba aplikacijo ameriškega Uberja prepovedati. Nezadovoljni so, ker pristojne državne institucije zgolj obljubljajo, da bodo zagotovile enake tržne pogoje za vse taksistične prevoznike.

Predsednik združenja taksistov iz Dubrovnika Božo Miletić je povedal, da ne nasprotujejo poslovanju Uberja, a pričakujejo, da bodo tudi njihovi vozniki delali v skladu s hrvaškimi zakoni, kot to počnejo drugi taksisti. Po današnjem pretepu ni izključil možnosti novih incidentov.

Konec protesta v Zagrebu

Hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 je poročalo, da se je del dubrovniških taksistov na zahtevo policije umaknil z jadranske magistrale. Proteste so že končali tudi zagrebški taksisti, v Splitu pa naj bi taksisti promet pri letališču ovirali, vendar cest niso v celoti zaprli.

J. R.