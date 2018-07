Hrvaško vrhovno sodišče pravnomočno obsodilo kapetana Dragana

Vasiljković je v priporu že več kot 12 let

6. julij 2018 ob 14:17

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaško vrhovno sodišče je pravnomočno obsodilo poveljnika srbskih uporniških enot na Hrvaškem Dragana Vasiljkovića, znanega kot kapetana Dragana, a mu je za leto in pol znižalo zaporno kazen.

63-letni Vasiljković je bil obsojen zaradi vojnih zločinov na Hrvaškem leta 1991. Splitsko sodišče je Vasiljkovića lani sicer obsodilo na 15 let zapora.

Kot so pojasnili na vrhovnem sodišču, so Vasiljkovića obsodili za dve kaznivi dejanji proti človečnosti in mednarodnemu pravu ter za vojne zločine proti civilnemu prebivalstvu in ne za štiri podobna kazniva dejanja, za katera je bil obsojen na prvi stopnji.

Splitsko sodišče je na prvi stopnji septembra lani odločilo, da je Vasiljković kot poveljnik centra za urjenje posebnih srbskih enot leta 1991 trpinčil in ubijal ujete pripadnike hrvaške vojske in policije ter civiliste v Kninu.

Glede na lansko sodbo je odgovoren tudi za napad na policijsko postajo v Glini in več naselij na tem območju julija 1991, ko je bilo ubitih in ranjenih več civilistov, med njimi novinar nemškega časnika Süddeutsche Zeitung Egon Scotland. Uničenih je bilo več civilnih objektov, prebivalstvo so pregnali, njihovo premoženje pa oropali, je dejal splitski sodnik.

Tožilstvo je Vasiljkovića bremenilo tudi vojnih zločinov leta 1993 v Bruški pri Benkovcu, kjer sta bila umorjena dva hrvaška vojaka, a je bil po tej točki obtožnice oproščen.

Vasiljković: Bil sem inštruktor, ne poveljnik

Vasiljković je med sojenjem vztrajno zanikal vse obtožbe, češ da je bil vojaški inštruktor in ne poveljnik. Med drugim je dejal, da vojne v Kninu ni bilo do leta 1995.

V svoji sklepni besedi je trdil, da gre za "montiran postopek iz šovinističnih pobud" in "nasilen fašistični pregon Srba".

V priporu že več kot 12 let

Vasiljković je v priporu že več kot 12 let, kar pomeni, da lahko takoj po pravnomočni sodbi zahteva predčasno izpustitev, glede na to, da je v priporu prestal že večino pravnomočne kazni.

Vasiljkovića je Hrvaški leta 2015 izročila Avstralija, potem ko ga je avstralska policija prijela v Perthu leta 2006. Rojen je bil v Beogradu, ima pa tudi avstralsko državljanstvo. Po vojni na Hrvaškem se je vrnil v Avstralijo, kjer je živel pod imenom Daniel Snedden in delal kot učitelj golfa.

B. V.