Hrvatje slavijo dan zmage, Srbi se spominjajo pregona in žrtev

22. obletnica vojaške operacije Nevihta (Oluja)

5. avgust 2017 ob 11:22

Knin/Beograd - MMC RTV SLO, STA

V Kninu potekajo slovesnosti ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 22. obletnici vojaške operacije Nevihta (Oluja). V Srbiji se medtem spominjajo trpljenja in pregona Srbov.

V Kninu, nekdanjem središču srbskega upora na Hrvaškem, so dan začeli z budnico, ki jo je izvedel orkester hrvaških oboroženih sil. Nato so se zbrali na Trgu Anteja Starčevića pri spomeniku Nevihti in se z minuto molka spomnili padlih veteranov. Predsednica države Kolinda Grabar-Kitarović, premier Andrej Plenković, predsednik sabora Gordan Jandroković, župan Šibeniško-kninske županije Goran Pauk, kninski župan Marko Jelić in predstavniki združenja veteranov domovinske vojne so položili skupen venec in prižgali sveče. Na trg, kjer so se umrlih spomnili tudi z molitvijo, so prišli tudi številni vojni veterani.

Predstavitev novih helikopterjev

Sledila je proslava na kninski trdnjavi, na kateri je prvi predsednik demokratične Hrvaške Franjo Tuđman avgusta 1995 postavil hrvaško zastavo, potem ko so hrvaške vojaške sile v nekaj dneh osvobodile večino območij, ki so jih srbski uporniki zasedli leta 1991. Zbrane so med drugim nagovorili predsedniki sabora, države in vlade, pa tudi eden izmed otrok padlih hrvaških vojakov. Med dogodkom na kninski trdnjavi je predvidena prva javna predstavitev novih hrvaških helikopterjev kiowa OH-58, ki bodo leteli nad Kninom skupaj z drugimi letali hrvaškega vojaškega letalstva.

S trdnjave se bodo nato udeleženci skupaj s svečanimi enotami hrvaške vojske, veteranov in zgodovinskimi hrvaškimi vojaškimi enotami napotili v kninsko cerkev, v kateri bo potekala maša za domovino. Proslavo bodo končali s koncertom zagrebške rockskupine Prljavo kazalište.

Vulin: "Takšnega režima ne morete razumeti"

V Srbiji, kjer v Nevihti vidijo največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni, se bodo medtem spomnili trpljenja in pregona Srbov. S hrvaškega ozemlja naj bi bilo pregnanih okoli 200.000 Srbov, okoli 2.000 pa naj bi jih umrlo. Žrtev se bodo spomnili z mašami v Beogradu in drugih srbskih mestih.

Srbski obrambni minister Aleksandar Vulin je dejal, da srbski predsednik Aleksandar Vučić vodi politiko sprave, dogovora in miru, vendar pa pogosto nima sogovornika na drugi strani. Poudaril je, da je "režim, ki iz Nevihte naredi humanitarno operacijo, ustaški režim in režim, ki ga ne morete razumeti".

A. P. J.