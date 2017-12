HRW: Kljub dogovoru še vedno požiganje vasi Rohingov

Sporazum o vrnitvi beguncev dosežen 23. novembra

18. december 2017 ob 18:32

Yangon - MMC RTV SLO, STA

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je obtožila mjanmarsko vojsko, da je požgala številne vasi pripadnikov manjšine Rohinga, čeprav sta Mjanmar in Bangladeš podpisala dogovor o vrnitvi beguncev v zvezno državo Rakajn.

Organizacija, ki se sklicuje na satelitske posnetke, trdi, da je bilo oktobra in novembra uničenih 40 vasi, od tega številne v dneh pred in po tem, ko sta Bangladeš in Mjanmar 23. novembra podpisala dogovor o začetku vračanja beguncev iz Bangladeša v roku dveh mesecev.

To po mnenju HRW-ja priča o tem, da je bil dogovor z Bangladešem zgolj neke vrste predstava za javnost. Obljub o varnosti za tiste, ki bi se vrnili, namreč ni mogoče vzeti resno, je dejal direktor HRW-ja za Azijo Brad Adams.

V Bangladeš se je zateklo več kot 650.000 Rohingov

Napadi upornikov iz vrst Rohingov na policijske postojanke so konec avgusta sprožili silovito vojaško operacijo proti manjšini, ki živi v mjanmarski zvezni državi Rakajn. Več kot 650.000 Rohingov se je odtlej zateklo čez mejo v Bangladeš, pri čemer so poročali o grozljivih zlorabah, posilstvih, ubojih in požigih.

Tako ZDA kot Združeni narodi so dogajanje opisali kot etnično čiščenje, visoki komisar ZN-a za človekove pravice Zeid Al Husein je presodil celo, da bi lahko šlo za genocid. Organizacija Zdravniki brez meja je pretekli teden podala oceno, da je bilo v nasilju v državi Rakajn ubitih 6.700 Rohingov.

Mjanmarska vojska zanika kakršne koli zlorabe in trdi, da je zgolj 400 ljudi - vključno s 376 "teroristi" iz vrst Rohingov - umrlo v prvih nekaj tednih posredovanja.

A. V.