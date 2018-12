Hud udarec mafiji: Prijeli vodjo Cosa Nostre

Podrobnosti operacije še niso znane

4. december 2018 ob 12:08

Palermo - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanska policija je prijela Settima Mineo, novega vodjo sicilijanske mafije, naslednika Salvatoreja Riine - Tota, in še 45 pripadnikov sicilijanske mafije, je sporočil namestnik italijanskega premierja Luigi Di Maio.

"Prijetja predstavljajo enega največjih udarcev, ki jih je država zadala mafiji. Mineo je bil izbran za naslednika Tota Riine po njegovi smrti. Ni več prostora za takšne zlikovce v Italiji," je Di Maio zapisal na Instagramu.

Riina je umrl lani, potem ko je bil skoraj 25 let v zaporu zaradi naročila več deset umorov, med njimi tudi dveh ključnih tožilcev v boju proti mafiji, Giovannija Falconeja in Paola Borsellina, ki sta umrla leta 1992. Pol leta pozneje so Riino aretirali.

80-letni Settimo Mineo, vodja lokalnih mafijskih družin v Palermu, je bil, kot pravijo vladni uradniki, maja letos izbran za Riinovega naslednika na čelu sicilijanske mafije Cosa Nostre. Kot poroča La Repubblica, je bil leta 1984 na podlagi Falconejevega naloga Mineo aretiran. Ob prijetju je takrat zasliševalcem dejal: "Ne vem, o kom govorite, padel sem z oblakov."

K. T.