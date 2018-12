Hud udarec mafiji: Prijeli vodjo Cose Nostre

Aretacija po prvem zasedanju mafijskega združenja

4. december 2018 ob 12:08,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 17:26

Palermo - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Italijanska policija je prijela Settima Mineo, novega vodjo sicilijanske mafije, naslednika Salvatoreja Riine - Tota, in še 45 pripadnikov sicilijanske mafije, je sporočil namestnik italijanskega premierja Luigi Di Maio.

"Prijetja predstavljajo enega največjih udarcev, ki jih je država zadala mafiji. Mineo je bil izbran za naslednika Tota Riine po njegovi smrti. Ni več prostora za takšne zlikovce v Italiji," je Di Maio zapisal na Instagramu.

Mineo in še 45 aretiranih je obtoženih izsiljevanja, nezakonitega posedovanja orožja, požigov, mafijskega združevanja in drugih kriminalnih dejanj, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili preiskovalci.

80-letni Settimo Mineo, vodja lokalnih mafijskih družin v Palermu in uradno draguljar, je bil po navedbah tožilstva maja letos izbran za Riinovega naslednika na čelu sicilijanske mafije Cose Nostre. predsedoval prvemu zasedanju omenjene palermske komisije v zadnjih 25 letih.

Vodja palermskih tožilcev Francesco Lo Voi je na današnji novinarski konferenci dejal, da je Mineo, ki doslej ni bil znan širši javnosti, starosta sicilske mafije Cosa Nostra z dolgo kriminalno preteklostjo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Kot poroča La Repubblica, je bil leta 1984 na podlagi Falconejevega naloga Mineo že aretiran. Ob prijetju je takrat zasliševalcem dejal: "Ne vem, o kom govorite, padel sem z oblakov."

Prijetje po zasedanju "palermske komisije"

Uradno je Mineo delal kot draguljar, prijeli pa so ga potem, ko so preiskovalci maja letos ugotovili, da je predsedoval prvemu zasedanju palermske pokrajinske komisije v zadnjih 25 letih. Za pristojne oblasti je to bil svež poskus Cose Nostre, da okrepi svojo moč.

Palermska pokrajinska komisija, znana tudi kot Cupola, se pred letošnjim srečanjem ni sestala vse od aretacije zloglasnega mafijskega botra Salvatora Riine - Tota, ki ga je policija aretirala prav na poti na srečanje tega mafijskega izvršnega organa pred skoraj 24 leti.

Riina je umrl lani, potem ko je bil skoraj 25 let v zaporu zaradi naročila več deset umorov, med njimi tudi dveh ključnih tožilcev v boju proti mafiji, Giovannija Falconeja in Paola Borsellina, ki sta umrla leta 1992. Pol leta pozneje so Riino aretirali.

Najbolj znani sicilski boter na prostosti

Za najbolj znanega dejavnega botra sicilske mafije velja Matteo Messina Denaro, ki pa ni iz Palerma in tudi ni bil del tokratnih aretacij. Na begu je od leta 1993 in ni jasno, ali ima Messina Denaro pod nadzorom celotno Coso Nostro, katere baza ostaja v Palermu.

Kot italijansko najmočnejšo kriminalno združbo je Coso Nostro že pred časom zamenjala 'Ndrangheta iz Kalabrije, ki tudi velja za največjega tihotapca kokaina v Evropo.

K. T., J. R.