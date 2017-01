Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Avtobus se je po trčenju vnel in povsem pogorel. Foto: Reuters VIDEO Nesreča madžarskih najstn... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Huda nesreča avtobusa, polnega mladih: 16 mrtvih, 13 huje ranjenih

Vzroki nesreče še niso znani

21. januar 2017 ob 08:35,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 19:31

Verona - MMC RTV SLO/STA

V Italiji se je zgodila huda prometna nesreča - avtobus z madžarskimi mladostniki, ki so se vračali z izleta v Franciji, je trčil v steber in se vnel. Umrlo je 16 ljudi, 13 jih je huje poškodovanih, od tega je eden v komi.

Ranjenih je skupno 26 ljudi. 12 potnikov jih je odneslo brez poškodb. Nesreča se je zgodila ponoči na avtocesti A4, ki povezuje Trst s Torinom, kjer je avtobus z madžarsko registracijo pri izvozu Verona vzhod trčil v steber na avtocesti. Z madžarskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je bilo na avtobusu 54 potnikov in dva šoferja.

Na avtobusu so bili večinoma dijaki gimnazije Szinyei Merse Pal iz Budimpešte, stari 14 do 18 let. Z njimi so bili tudi učitelji in starši, je pojasnila madžarska generalna konzulka iz Milana Judit Timaffy, ki je dopoldne prispela v Verono, da bi se srečala s preživelimi v nesreči.

Zaradi silovitega trka je nekaj potnikov vrglo iz vozila, medtem ko so drugi ostali ujeti v avtobusu, ki se je vnel.

Konzulka je medijem povedala, da se je več potnikov, ki so sedeli v zadnjem delu avtobusa, rešilo tako, da so razbili stekla avtobusa in iz njega zbežali v krikih. "Profesor telesne vzgoje se je vrnil v goreči avtobus in uspel rešiti več potnikov, ki so bili še v njem. V bolnišnici ga zdravijo zaradi globokih opeklin po hrbtu," je pojasnila.

Predstavnik prometne policije v Veroni je dejal, da v nesrečo ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo, tako da je verjeten vzrok nesreče tehnična ali človeška napaka; morda je voznik zaspal. Tovornjakarji, ki so peljali za avtobusom, so sicer povedali, da je imel avtobus težave s kolesom.

Madžarski premier Viktor Orban je za ponedeljek razglasil nacionalni dan žalovanja.

T. K. B., A. Č., B. V.