Huda nesreča avtobusa, polnega mladih: 16 mrtvih, okoli 40 ranjenih

Vzroki nesreče še niso znani

21. januar 2017 ob 08:35,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 09:07

Verona - MMC RTV SLO

V Italiji se je zgodila huda prometna nesreča - avtobus z madžarskimi mladostniki, ki so se vračali z izleta v Franciji, je trčil v steber in se vnel. Umrlo je 16 ljudi, 10 jih je v kritičnem stanju.

Nesreča se je zgodila ponoči na avtocesti A4, ki povezuje Trst s Torinom, kjer je avtobus z madžarsko registracijo pri izvozu Verona - vzhod trčil v steber na avtocesti.

Zaradi silovitega trka je nekaj potnikov vrglo iz vozila, medtem ko so drugi ostali ujeti v avtobusu, ki se je vnel. V nesreči je umrlo 16 ljudi, 10 jih je v kritičnem stanju, 15 pa lažje poškodovanih, je sporočil dopisnik RTV Slovenija iz Rima Janko Petrovec.

Reuters poroča, da je ranjenih okoli 40 ljudi, točna številka še ni znana. Tudi vzroki nesreče avtobusa, na katerem so bili večinoma madžarski najstniki, stari med 16 in 18 let, še niso znani.

