Neurja s plazovi, vetrom in točo kosila od Istre do Avstrije

Ekstremno vreme zahtevalo smrtne žrtve

7. avgust 2017 ob 16:13

Dunaj/Pulj/Cortina d'Ampezzo - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Iz več evropskih držav poročajo o silovitih neurjih. Škoda je ogromna, na severu Italije pa so ekstremne vremenske razmere zadnjih dni zahtevale tudi pet življenj.

Hrvaško je v nedeljo zvečer zajelo silovito neurje z močnim vetrom in udari strel, ki je najhuje prizadelo Istro. Tam je veter pihal s hitrostjo do sto kilometrov na uro in podiral drevesa. Udari strel so botrovali izpadu električne energije, zaradi obilnega deževja je voda poplavila nekatere ceste in kleti.

O neurjih z močnim dežjem, udari strel in močnim vetrom so v nedeljo zvečer poročali tudi z območja pod Velebitom.



O obilnem deževju in neurjih s točo so poročali tudi iz Bosne in Hercegovine. Močno deževje je v nedeljo pozno popoldne zajelo Sarajevo in nekoliko ohladilo prestolnico. Bugojno v osrednjem delu države pa je prizadelo neurje s točo, veliko kot oreh. Neurje je povzročilo veliko škodo na kmetijskih pridelkih.

Neurja so Balkanu prinesla ohladitev po hudem vročinskem valu, a ozračje se bo kmalu spet segrelo in vremenoslovci za četrtek napovedujejo nov vročinski val s temperaturami blizu 40 stopinj Celzija.

V Italiji plaz zasul voznico, strela ubila planinca

O posledicah hudih neurij poročajo tudi s severa Italije. Država je v teh dneh razdeljena na ohlajeni severni del in žgoči jug, kjer najvišje dnevne temperature še vedno presegajo 40 stopinj.

Alpski hudournik je s plazom blata in kamenja že v soboto zasul cesto v bližini Cortine d'Ampezzo. Plaz je ujel avtomobil s šestdesetletno voznico, ki je v nesreči izgubila življenje. Nedeljska neurja so zahtevala še višji davek: podrta drevesa so kriva za smrt Belgijca, ki se je v bližini Pordenona udeležil shoda istospolnih družin, in domačina iz kraja Marziai ob reki Piave, ki se je mudil na lokalni veselici.

Življenje sta izgubila tudi planinca, ki ju je neurje zasačilo v Dolomitih – enega je ubila strela na ferati pod Marmolado, druga je zdrsnila s premočene poti v pogorju Brente. Močni nalivi in plazovi so povzročili težave na Južnem Tirolskem, zlasti v dolini Pusteria. Nekaj dreves in elektrovodov je hudo neurje podrlo tudi na območju Milana.

Sodni dan v Avstriji

Tudi v Avstriji danes odstranjujejo posledice močnega neurja, ki je konec tedna divjalo po vsej državi. Najhuje je bilo na Salzburškem, Tirolskem in na Štajerskem. Kot na sodni dan so neurja s točo opisovali prebivalci prizadetih območij. Najhuje je bilo v dolini Grossarl na Salzburškem, ki je bila nekaj časa povsem odrezana od sveta. Več ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč, številni turisti so bili ujeti v hotelih. Podivjani hudourniki so ponekod s seboj v struge potegnili tudi vozila in zapirali ceste.

Podobno je bilo na Tirolskem, kjer so se sprožili plazovi. V nedeljo je življenje izgubil 57-letni nemški turist, ki je s spremljevalcem skušal prečkati deroč potok, tako da sta se držala za jeklenico, ki je bila napeljana čez. Moški je pri prečkanju padel, tok pa ga je odnesel. Iskalno akcijo so morali zaradi hudournikov in zemeljskih plazov prekiniti, truplo pa so našli danes.

Hudo je bilo tudi na Štajerskem, še posebej na območju doline Mure. Tam je poplavilo številne kleti, podiralo je drevesa. Šele današnje jutro je razkrilo celotne razsežnosti neurja, ne pa tudi škode, a že po prvih ocenah bo ta izjemno velika.

Konec tedna je Meteorološki inštitut Ubimet na avstrijskem Štajerskem, Tirolskem in v Salzburgu zapisal 250.413 strel, od tega 131.928 na Štajerskem.

