Huda ura na zahodu Evrope - v Nemčiji že pet žrtev

V Sibiriji namerili -68 stopinj Celzija

18. januar 2018 ob 12:51,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 20:51

Amsterdam,London - MMC RTV SLO, STA

V delu zahodne Evrope povzročajo velike težave neurja, ki se širijo od zahoda proti vzhodu. Neurje z močnim vetrom je zajelo Veliko Britanijo, Nizozemsko in nemško zvezno deželo Severno Porenje Vestfalija, zdaj pa se pomika čez Nemčijo proti Poljski.

V Veliki Britaniji močan veter s sunki do 134 kilometrov na uro ovira promet po večjem delu države. Zaradi podrtih dreves je zaprtih več cest, oviran je tudi železniški promet v osrednjem delu Velike Britanije. V Angliji je brez elektrike ostalo 24.000 gospodinjstev, na Škotskem pa je zaprtih več šol.

Ko se je veter nekoliko umiril, so britanski vremenoslovci za Škotsko, Severno Irsko in sever Anglije izdali opozorilo pred poledico in sneženjem.

O neurju poročajo tudi iz Nizozemske, kjer je tamkajšnja meteorološka služba razglasila rdeči alarm za večji del države. Na jugu Nizozemske so sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro. Zaradi močnega vetra so do preklica odpovedali vse polete na amsterdamsko letališče Schiphol in z njega. Na Nizozemskem so zaradi močnega vetra ustavili tudi ves železniški promet.

V SIBIRIJI -68 STOPINJ

Sibirijo je te dni zajel ekstremen mraz. V republiki Saha na ruskem skrajnem vzhodu približno 5.300 kilometrov od Moskve se je živo srebro spustilo na -68 stopinj Celzija. Oblasti so že v sredo, ko se je temperatura spustila na -65 stopinj Celzija, odpovedale pouk v šolah. V tej republiki leži tudi vas Ojmajkon, ki velja za najhladnejši naseljen kraj na Zemlji. Ekstremni mraz je območje zajel pred pravoslavnim praznovanjem Jezusovega krsta, ko se pravoslavci tradicionalno potopijo v ledeno mrzla jezera in reke. V Moskvi so medtem namerili zmernih -7 stopinj Celzija, imajo pa težave zaradi obilnega sneženja. Ceste, ulice in pločnike čisti več kot 10.000 mestnih uslužbencev.



Dve žrtvi na Nizozemskem, ena v Belgiji

Iz te države poročajo tudi o dveh smrtnih žrtvah neurja. Nekega moškega je v mestu Olst na vzhodu Nizozemske pod seboj pokopala veja, ki je padla z drevesa, drugi je umrl, ko se je na njegov avtomobil v bližini nemške meje podrlo drevo.

V Belgiji je umrla ženska, na avtomobil katere je med vožnjo skozi gozd 30 kilometrov jugovzhodno od Bruslja padlo drevo.

Friederike pustoši po Nemčiji

V Nemčiji je neurje, ki so ga poimenovali Friederike, najprej zajelo zvezno deželo Severno Porenje - Vestfalija, kjer so prav tako do preklica ustavili ves železniški promet. Kot so sporočile nemške železnice Deutsche Bahn, to velja tako za regionalne kot tudi hitre vlake. Na severu Nemčije pa so pred neurjem znižali hitrost vlakov. Iz nemških železnic Deutsche Bahn so kasneje sporočili, da so zaradi neurja odpovedali vse povezave na dolge proge po državi.

Iz varnostnih razlogov so pred bližajočim se neurjem danes zavarovali območje okoli znamenite gotske katedrale v Kölnu.

Na letališču v Hamburgu so zaradi slabega vremena odpovedali več letov, predvsem notranjih v druge dele Nemčije. O odpovedih notranjih letov poročajo tudi z nekaterih drugih letališč na zahodu Nemčije, pa tudi berlinskega letališča Tegel.

Tudi v Nemčiji je neurje zahtevalo žrtve. Umrlo je pet ljudi, med njimi dva gasilca. Neurje je najprej zajelo zvezno deželo Severno Porenje-Vestfalija, kjer je 59-letnega moškega je pod seboj pokopalo drevo. Umrl je na kraju nesreče. Drugi je umrl, ko je sunek vetra njegov kombi premaknil na nasprotno stran ceste.

Opozorilo Nemcem

Neurje je severu Nemčije ponekod prineslo veter s hitrostjo do 115 kilometrov na uro, v višjih predelih pa celo do 160 kilometrov na uro. Zaradi neurja so odpovedali pouk v šolah na območju gorovja Harz in delih Spodnje Saške. V Severnem Porenju pa lahko šole same odločijo, ali bo pouk potekal ali ne, je sporočilo tamkajšnje ministrstvo za šolstvo.

Prebivalcem območij, kjer divja neurje, so oblasti priporočile, naj se zaradi nevarnosti padanja dreves in strešnikov ob močnem vetru ne zadržujejo na prostem. Nemške železnice pa so potnikom svetovale, naj pred odhodom na pot preverijo, ali je zaradi vremenskih razmer prišlo do zamud ali odpovedi v železniškem prometu.

Strokovnjaki predvidevajo, da bo Friederike povzročila manj škode in žrtev kot neurje Xavier oktobra lani, v katerem je umrlo sedem ljudi.

Žrtev tudi v Italiji

Neurje je zajelo tudi več delov Italije, kje je povzročilo gmotno škodo in zahtevalo smrtno žrtev. V mestu Crotone na jugu Italije je umrl moški, ki je z bratom splezal na streho hiše, da bi preveril škodo zaradi neurja. Močan sunek vetra ga je odpihnil s strehe, zaradi česar je umrl. Na severu Italije so bile zaradi močnega vetra zaprte številne smučarske proge, na Siciliji, v okolici Neaplja in Sardiniji pa je moten trajektni promet.

K. S., A. P. J.