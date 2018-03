Hude izgube za turško vojsko v spopadih v Afrinu

Ankara zavrača pozive k premirju v Siriji

2. marec 2018 ob 10:03

Ankara - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V spopadih v regiji Afrin na severozahodu Sirije je bilo v četrtek ubitih osem turških vojakov, še 13 je bilo ranjenih. To je bil eden najbolj krvavih dni za turško vojsko, od kar je januarja v Afrinu sprožila ofenzivo proti kurdskim milicam.

Zasebna turška tiskovna agencija Dogan je poročala o silovitih spopadih med turškimi posebnimi enotami in pripadniki milice sirskih Kurdov YPG, ki jo ima Turčija za teroristično organizacijo in za podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). Ta milica je bila v boju proti skrajni skupini Islamska država v Siriji eden ključnih zaveznikov mednarodne koalicije na čelu z ZDA. Cilj operacije je pregnati YPG iz enklave Afrin, ki velja za kurdsko trdnjavo blizu meje s Turčijo. Ankara grozi tudi s širitvijo operacije na druga območja.

Razmere v Afrinu so se dodatno zapletle pred desetimi dnevi, ko so v enklavo prišle tudi provladne sirske sile, kar po mnenju poznavalcev pomeni grožnjo za neposreden spopad med Ankaro in Damaskom. Turčija je v ponedeljek v Afrinu namestila okoli 600 policistov in posebnih enot orožnikov, kar kaže na pripravljanje na boje v mestih.

Med žrtvami tudi civilisti?

Od začetka operacije Oljčna vejica 20. januarja letos je bilo po podatkih Ankare ubitih 40 turških vojakov. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je v spopadih umrlo tudi 141 civilistov, med njimi 27 otrok. Turčija tem podatkom nasprotuje in trdi, da so njen cilj le oboroženi moški.

Ankara je sicer ta teden zavrnila pozive k uresničitvi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov o 30-dnevni prekinitvi ognja v Siriji. Meni, da je njena operacija v Afrinu izvzeta iz te resolucije.

Mednarodni odbor Rdečega križa je medtem sporočil, da je v četrtek v Afrin prvič od začetka turške operacije prispel konvoj s humanitarno pomočjo.

A. P. J.