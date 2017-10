Hudo neurje na severu Nemčije zahtevalo sedem življenj

Nevihta ohromila potniški promet

5. oktober 2017 ob 20:25,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 22:03

Hamburg - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Hudo neurje, ki je zajelo severno Nemčijo, je zahtevalo sedem smrtnih žrtev. Ujma Xavier je izruvala številna drevesa, odkrivala strehe in povzročila težave v prometu.

Nevihta tretje stopnje na štiristopenjski jakostni lestvici je zaobjela večino severne in severovzhodne Nemčije. Nemška vremenska služba je sporočila, da vetrovi lahko dosežejo orkanske hitrosti med 105 in 115 kilometri na uro, poroča Deutsche Welle.

Oblasti so sicer izdale opozorila, naj zaradi močnih vetrov in dežja ljudje ostanejo v stavbah. Berlinski gasilci so zaradi neurja razglasili izredne razmere. V četrtek so prejeli 50 klicev na pomoč. Več sto klicev so prejeli tudi gasilci v Hamburgu.

Neurje je zahtevalo več smrtnih žrtev, vsi ljudje so umrli v svojih avtomobilih, ko so nanje padla drevesa.

Ženska v Hamburgu je umrla, ko se je na njen avtomobil prevrnilo drevo, sopotnico so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico. Podobno se je zgodilo v zvezni deželi Mecklenburg-Predpomorjansko, kjer je po padcu drevesa umrl voznik tovornjaka. Pozneje je policija v zvezni deželi Brandenburg poročala še o štirih smrtnih žrtvah, eni izmed njih iz Berlina.

V nemški prestolnici je bilo v neurju poškodovanih več ljudi, večina zaradi padlih vej ali podrtih dreves.

Zaprti uradi, motene prometne povezave

Zaradi neurja so zaprta ostala vrata nekaterih uradov na Spodnjem Saškem, v zvezni deželi Schleswig-Holstein, Bremnu in v Berlinu, kjer sta zaprta tudi oba živalska vrtova. V teh mestih neurje ovira tudi železniški promet, prevoznik Deutsche Bahn je odpovedal vse prevoze po severnem delu države. Na letališčih v Bremnu in Hannovru je bilo odpovedanih več mednarodnih poletov.

V pristaniškem mestu Wilhelmshaven se je medtem zrušil tisočtonski žerjav. V nesreči ni bilo poškodovanih.

