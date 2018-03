Humanitarni konvoj se je le prebil v Vzhodno Guto

V zadnjih 14 dneh ubitih več sto civilistov

5. marec 2018 ob 18:47

Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Konvoj 46 tovornjakov Združenih narodov s humanitarno pomočjo je prispel v Vzhodno Guto, uporniško enklavo vzhodno od Damaska, okoli katere stiskajo obroč sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada in njegovih zaveznikov.

Sirski Rdeči križ je poročal, da so tovornjaki pripeljali hrano za 27.000 in zdravila za 70.000 ljudi. Pomoč jim je uspelo dostaviti prvič od sredine februarja, ko se je začela silovita ofenziva provladnih sil na enklavo, ki je še edina na območju Damaska v rokah upornikov. Pri pripravi konvoja so sodelovali ZN, Sirski Rdeči križ in Mednarodni odbor Rdečega križa.

Letalsko in raketno obstreljevanje sirskih vladnih sil ob podpori ruskih letal je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu v 12 dneh zahtevalo življenja približno 740 civilistov, od tega kakih 170 otrok. Samo v ponedeljek naj bi bilo ubitih najmanj 50 ljudi. 400.000 prebivalcev v Vzhodni Guti živi v velikem pomanjkanju hrane in zdravil.

En konvoj ni dovolj, da bi olajšal hudo trpljenje

"Konvoj je le prvi pozitivni korak. A en konvoj ni dovolj, da bi olajšal hudo trpljenje ljudem. Zato je nujna konstantna humanitarna pomoč tudi v prihodnjih dneh," je za BBC dejal Robert Maridni, direktor Mednarodnega komiteja Rdečega križa za Bližnji vzhod.

Vir iz Mednarodne zdravstvene organizacije pa je bil kritičen do sirskih oblasti, ki niso dovolile, da bi humanitarci v Vzhodno Guto pripeljali določene komponente pomoči. Gre predvsem za medicinske (kirurške) pripomočke. Vladna stran naj bi s tem po poročanju BBC-ja želela preprečiti, da bi se zdravili ranjeni uporniki.

ZN za preiskavo dogodkov v Vzhodni Guti

Svet ZN-a za človekove pravice je v ponedeljek glasoval za resolucijo, ki poziva preiskovalce človekovih pravic, naj nemudoma "izvedejo obsežno in neodvisno preiskavo nedavnih dogodkov v Vzhodni Guti". Z 29 glasovi za in 14 proti je najvišje telo ZN-a za človekove pravice zahtevalo tudi takojšen humanitarni dostop na oblegano območje.

Asad napovedal nadaljevanje ofenzive, ZDA kritične do Rusije

Sirski predsednik Asad pa je v nedeljo na državni televiziji napovedal, da se mora ofenziva proti "teroristom" nadaljevati, težek humanitarni položaj v enklavi pa je označil za "absurdne laži". Asad je sicer podprl vsakodnevno humanitarno peturno premirje na območju, ki ga je predlagala Rusija in ki velja zadnji teden. Medtem pa so ZDA obsodile napade vladnih sil in obtožile Rusijo, da "ubija nedolžne civiliste".

Vzhodna Guta je pod nadzorom upornikov od leta 2012, v zadnjih dneh pa so sirske sile s pomočjo Rusije zasedle že tretjino "uporniškega" ozemlja.

A. V.