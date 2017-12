Hutijevski uporniki: V napadu je bil ubit nekdanji predsednik Saleh

Še do pred kratkim so bili zavezniki

4. december 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 4. december 2017 ob 14:14

Sana - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po trditvah hutijevskih upornikov in savdske televizije je bil v eksploziji v svoji hiši v prestolnici Sana ubit nekdanji jemenski predsednik Ali Abdulah Saleh. Uradne potrditve o njegovi smrti še ni.

V Sani že več dni potekajo hudi boji. Hutijevski uporniki so napadli tudi Salehovo hišo. Sprva so mediji poročali, da ni znano, ali je bil Saleh v času eksplozije doma, nato pa so najprej hutijevski radio, nato pa še njihova televizija in savdska televizija Al Arabija poročali, da je Saleh v napadu umrl. Po družbenih omrežjih kroži tudi fotografija trupla, ki naj bi pripadalo Salehu.

Hutijevska televizija Al Masirah je ob objavi novice sporočila, da se je s Salehovo smrtjo "končalo obdobje izdajalske milice in njihovega voditelja". Da je Saleh mrtev, v njegovi stranki niso potrdili.

Saleh je bil še do prejšnjega tedna zaveznik hutijevcev v skupnem boju proti silam trenutnega predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija. A Saleh se je nato odpovedal zavezništvu, ko je Savdsko Arabijo v soboto pozval k dialogu, kar so hutijevci razumeli kot izdajo.

Od takrat v prestolnici Sana potekajo hudi boji, v katerih je bilo v zadnjih šestih dneh ubitih najmanj 125 ljudi, 238 pa ranjenih, je sporočil Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Letala koalicije držav pod vodstvom Savdske Arabije drugi dan napadajo položaje uporniških hutijevcev, da bi tako podprli Saleha.

Strani krivdo za spopade, ki so se začeli po napadu hutijevcev na pomembno mošejo v Sani, ki je pod nadzorom Salehovih sil, valita druga na drugo. V sobotnem nagovoru prek televizije je vodja hutijevskih upornikov Abdel Malek Al Huti Saleha pozval, naj bo zrelejši od svojih sil.

Salehov poziv razjezil hutijevce

Salehov sobotni poziv koaliciji pod vodstvom Savdske Arabije k dialogu je naletel na jezo hutijevcev, ki so Saleha takoj obtožili izdaje in prevrata proti njihovemu že tako krhkemu zavezništvu. Salehov poziv sta na drugi strani pozdravila mednarodno priznani jemenski predsednik Abdrabuh Mansur Hadi, proti kateremu se je Saleh skupaj z uporniki boril od leta 2014 dalje, in koalicija držav pod vodstvom Savdske Arabije.

"Postavitev (Saleha) na stran ljudi bo Jemen osvobodila Iranu zvestih milic," se je glasila skupna izjava koalicije. Saleh pripravljenost na dialog sicer pogojuje s koncem vojaške agresije koalicije na Jemen in dvigom kopenske, zračne in pomorske blokade države, ki otežuje dostop humanitarne pomoči do prebivalcev.

Raketa proti Združenim arabskim emiratom

Hutijevski uporniki so v nedeljo po lastnih navedbah izstrelili vodeno raketo proti jedrski elektrarni Barakah v Združenih arabskih emiratih (ZAE), ki naj bi sicer začela delovati prihodnje leto. Elektrarno so označili kot "strateško tarčo" in naj bi jo tudi zadeli. A oblasti ZAE so nato zatrdile, da v njihov zračni prostor ni vstopila nobena raketa iz Jemna, kaj šele, da bi ta ogrozila nuklearko. Obenem so zatrdili, da je nuklearka varna, saj imajo vzpostavljeno zračno obrambo, ki bi zaustavila morebitno raketo iz Jemna.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je posredovanje v Jemnu začela marca leta 2015, potem ko so šiitski uporniški pregnali sunitskega predsednika Abedraba Mansurja Hadija v izgnanstvo.

Jemen, ena najrevnejših držav na svetu, se je zatem pogreznil v državljansko vojno, kjer svoje moči merita tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira hutijevce. V spopadih je bilo po podatkih Združenih narodov do zdaj ubitih okoli 8.670 ljudi, skoraj 50.000 pa ranjenih.

A. P. J.