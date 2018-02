ICC bo začel preliminarno preverjanje na temo izvensodnih pobojev na Filipinih

Sprožena preverjanje podatkov tudi glede nasilja v Venezueli

8. februar 2018 ob 18:15

Haag - MMC RTV SLO, STA

Haaško Mednarodno kazensko sodišče (ICC) bo izvedlo preliminarno preverjanje in zbiranje podatkov o domnevnih izvensodnih pobojih v okviru kampanje proti nezakoniti trgovini z mamili na Filipinih. Od rezultatov bo odvisno, ali bo sprožena tudi uradna preiskava.

Uvedbo preliminarnega preverjanja je potrdila glavna tožilka ICC-ja Fatou Bensouda, filipinski predsednik Rodrigo Duterte, ki je sprožil kampanjo proti mamilom, pa je preiskavo pozdravil. "Našo misijo v Haagu so obvestili, da je urad tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča sprožil preliminarno preverjanje domnevnih dejanj, povezanih s kampanjo proti nezakonitim mamilom," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal Dutertejev tiskovni predstavnik Harry Roque.

"Predsednik pozdravlja preliminarno preverjanje, saj ima dovolj obtožb," je povedal Roque po poročanju DPA-ja. Poudaril je, da je Duterte pripravljen priti pred sodišče, če se bo postopek nadaljeval. "Če bo treba, se bo osebno zagovarjal in prišel pred ICC," je pojasnil Rogue.

Tudi glavna tožilka ICC-ja je poudarila, da preliminarno preverjenje še ni preiskava in da gre za "postopek preverjanja razpoložljivih podatkov z namenom odločitve, ali obstaja razumna osnova za nadaljevanje s preiskavo glede na kriterije, ki jih je uveljavil Rimski statut." Gre za dokument, s katerim je bilo ustanovljeno Mednarodno kazensko sodišče leta 1998.

Dutertejev tiskovni predstavnik je dejal, da primera proti predsedniku samemu ni, ker je kampanja proti nezakoniti trgovini z mamili "izraz policijske moči pri soočanju s škodljivim problemom trgovine z mamili na Filipinih". Dodal je, da imajo Filipini "kot suverena država odgovornost, da zaščitijo trenutne in prihodnje generacije z učinkovitim naslavljanjem groženj varnosti in blaginji, kot je širjenje nezakonitih mamil".

Filipinski odvetnik navdušen

Filipinski odvetnik Jude Sabio, ki je aprila lani na ICC vložil tožbo proti predsedniku Duterteju in enajstim drugim uradnikom je sporočil, da je "navdušen". "Duterte in njegova kohorta se mora vsaj soočiti s preliminarnim preverjanjem, ki je uvod v uradno kazensko preiskavo," je povedal in dodal, da "upa, da bodo uspeli premagati to prvo oviro in da bo ICC za Duterteja in njegove sodelavce izdal nalog za aretacijo".

Predsednikovi kritiki uvedbo preverjanja vidijo kot prvi korak pri iskanju odgovornosti vlade in iskanju pravice za žrtve vojne proti mamilom. "Ob takšnem razvoju mora Duterte spoznati, da ni nad zakonom," je povedal opozicijski senator Antonio Trillanes.

Med julijem 2016 in 17. januarjem letos je bilo v vojni proti tihotapcem mamil po uradnih podatkih ubitih 3.987 ljudi. Nevladna organizacija Human Rights Watch medtem ob sodelovanju z lokalnimi skupinami za človekove pravice medtem ocenjuje, da je umrlo do 13.000 ljudi.

Preverjanje tudi glede nasilja v Venezueli

Bensouda je še sporočila, da je sodišče uvedlo preliminarno preverjanje podatkov tudi glede nasilja nad protivladnimi protestniki v Venezueli. ICC bo preverjal informacije o nasilju venezuelskih varnostnih sil nad protestniki od aprila lani.

Spomladi in poleti 2017 se je vsak dan skoraj 10.000 protestnikov zbralo na protestih proti predsedniku Nicolásu Maduru, ki je odvzel pooblastila parlamentu, v katerem je večino prevzela opozicija in ga skušala odstaviti. Vzpostavil je posebno ustavodajno skupščino, v kateri imajo večino njegovi podporniki.

Na protestih je policija uporabila prekomerno nasilje, aretirali pa so več tisoč nasprotnikov opozicije. Poleg tega so jih v priporu zlorabljali. Več kot 120 ljudi je v izgredih umrlo. Avgusta lani je urad ZN-a za človekove pravice sporočil, da je za kršitve človekovih pravic v Venezueli najodgovornejša vlada.

