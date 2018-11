ICIJ razkriva: Medicinski pripomočki v Evropi brez ustreznih kliničnih preizkusov

Ni enotne evidence zapletov s pripomočki

25. november 2018 ob 22:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Industrija medicinskih pripomočkov v Evropi hitro raste, izdelki pa se znajdejo na trgu, še preden so dovolj preizkušeni in varni za zdravje ljudi, je razkril Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ).

Industrija hitro povečuje svojo proizvodnjo. Do leta 2030 bo medicinske pripomočke – od kontaktnih leč, umetnih kolkov, žilnih opornic, zobnih protez, defibrilatorjev, srčnih spodbujevalnikov, prsnih vsadkov do inzulinskih črpalk – potrebovala že milijarda ljudi po svetu.

Vendar so ti pripomočki na voljo, še preden so dovolj preizkušeni in varni za zdravje ljudi, navaja konzorcij več kot 250 novinarjev iz 36 držav. Poleg tega niti v Sloveniji niti v Evropski uniji ni enotne evidence zapletov z medicinskimi pripomočki.

Evropejci kot "poskusni zajčki"

"Večina pripomočkov, za katere velja najvišja stopnja tveganja za uporabnika, pride na trg v EU-ju brez vsakršnih kliničnih preizkusov na ljudeh. Industrija je sama izračunala, da je v Evropi možno registrirati medicinski pripomoček kar tri leta hitreje kot v ZDA, kar pomeni, da so bolniki v Evropi poskusni zajčki," je za Televizijo Slovenija povedala Anuška Delić, ustanoviteljica centra za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji Oštro. V prispevku izpostavlja, da so lobisti v zadnjem desetletju z zavajajočimi trditvami vplivali na najvišje predstavnike evropskih institucij, da niso prenovili neučinkovite in ohlapne zakonodaje, ki ureja varnost medicinskih pripomočkov, ki jih vsako leto vstavijo v milijone bolnikov.

Vsadki brez kliničnih preizkusov

Guardian izpostavlja samo nekatere primere kršitev: nadomestni kolki in vaginalni vsadki za preprečevanje uhajanja urina so bili bolnišnicam prodani brez kliničnih preizkusov, bolniki so se zanašali na srčne spodbujevalnike, za katere so proizvajalci vedeli, da ne delujejo pravilno, evropske regulative so dopuščale uporabo nadomestnih medvretenčnih ploščic, ki so po vsaditvi razpadle na delčke itd.

Ameriška uprava za prehrano in zdravila je v zadnjem desetletju – tudi od proizvajalcev na drugih koncih sveta – prejela 5,4 milijona pritožb o nepravilnem delovanju medicinskih pripomočkov. Gre za 83.000 smrtnih primerov, 1,7 milijona pritožb pa se nanaša poškodbe, ki so jih povzročili pripomočki. Skoraj pol milijona ljudi se je odločilo odstraniti vstavljen medicinski pripomoček.

J. R.