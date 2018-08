Identitarci, ki so tudi v Sloveniji, v Evropi vedno dejavnejši

Člani gibanja zagovarjajo homogeno (belo) Evropo

30. avgust 2018 ob 13:58,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 14:33

Skrajno desno identitarno gibanje, ki ga nekateri opisujejo kot "moderno obliko rasistične ideologije", se vedno bolj širi po Evropi. To panevropsko gibanje, ki je tudi v Sloveniji, pa je najvidnejše v Avstriji.

Poročanju nemškega spletnega portala Deutsche Welle so identitarci nov obraz skrajno desnega nacionalizma in evropski odgovor na ameriško alternativno desnico (ang. alt-right). Kot piše Reuters, so prepričani, da tuja kultura ne sme posegati v njihovo, saj lahko le tako ohranijo svojo zgodovino in nacionalno identiteo.

A v nasprotju z ameriško različico, ki svoje ideje širi po spletu, Identitarno gibanje Avstrije (IBÖ) splet uporablja za promocijo svojih dejanj na ulicah, pri čemer posnemajo taktike levičarskih in aktivističnih skupin, kot je Greenpeace, s čimer pridobijo pozornost medijev. "Identitarci so modernizirana oblika rasistične ideologije", je za Deutsche Welle dejal politolog s salzburške univerze Farid Hafez.

Marijo Terezijo odeli v nikab

Med njihovimi opaznejšimi akcijami je bilo oblačenje 20 metrov visokega kipa cesarice Marije Terezije na Dunaju, ki so ji nadeli muslimansko oblačilo nikab in nanjo pritrdili transparent z napisom: "Islamizacija? Ne, hvala!".

Skupina je med drugim z velikimi transparenti in pločevinkami, napolnjenimi z umetno krvjo, splezala na streho sedeža avstrijskih Zelenih v Gradcu, vdrla je tudi na gledališko predstavo na Dunaju, v kateri so sodelovali begunci in pri tem delili letake z napisi "Multikulturalizem ubija". Najodmevnejše pa je bilo zagotovo sodelovanje vodje avstrijskih identitarcev Martina Sellnerja pri izplutju ladje "za zaščito Evrope", katere cilj je bil ustaviti prebežnike, ki skušajo iz Libije s prečkanjem Sredozemskega morja prispeti v Evropo.

Teorija "velike selitve"

Sodišče v Gradcu je prejšnji mesec oprostilo 17 članov in podpornikov avstrijskih identitarcev, ki so jih bremenili organiziranja kriminalne združbe in spodbujanja sovraštva proti Turkom in muslimanom. Sodba sodišča bo verjetno avstrijske identitarce še okrepila, ocenjuje Deutsche Welle.

Pripadniki skupine namreč trdijo, da njihove taktike niso rasistične in da njihove "skrbi" odsevajo tiste, ki jih širijo druga skrajno desna gibanja, kot je Pegida v Nemčiji. Zagovarjajo homogeno (belo) Evropo, ljudi prepričujejo, da se Evropa spreminja v "islamsko državo" in širijo teorijo zarote "o veliki selitvi", po kateri naj bi bele Evropejce z migracijami zamenjali ljudje iz Bližnjega vzhoda in Afrike.

Teorija temelji na napihnjeni statistki in neutemeljenih demografskih projekcijah, saj le štiri odstotke prebivalstva EU-ja predstavljajo nedržavljani EU-ja, poudarja Deutsche Welle.

Identitarci navzoči tudi v Sloveniji

Identitarci v Sloveniji delujejo kot identitarno gibanje Generacija Identitete. V Sloveniji se, v nasprotju z Avstrijo, ne izpostavljajo, zelo dejavni pa so predvsem na družbenih platformah. Za svoj simbol so vzeli grško črko lambda, ki so jo umestili v črn odebeljen krog na rumeni podlagi - lambda je med drugim simbolizira ščite, ki naj bi jih nosili špartanski vojaki v bitki pri Termopilah (kar je bilo uprizorjeno v filmu 300). Kot zanimivost, Lambda je tudi ime Škučeve knjižne zbirke sodobne evropske gejevske in lezbične literature.

