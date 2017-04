Ob liberalizaciji trgovine potrebna ustrezna zaščita delavcev

Svobodna trgovina nujna za okrevanje svetovnega gospodarstva

10. april 2017 ob 19:09

Washington - MMC RTV SLO/STA

Liberalizacija trgovine je zaradi uvoza izdelkov iz cenejših držav prizadela delavce v bogatejših državah. Posledično je prišlo do vzpona protekcionizma.

Mednarodni denarni sklad (IMF) in Svetovna trgovinska organizacija (WTO) zato v poročilu pozivata k več usposabljanjem za delo, močnejšim varnostnim mrežam za zaposlene in drugim politikam, ki bi ublažile šoke ob spremembah v industriji in ob krepitvi konkurenčnosti. To je posebej pomembno za ZDA in Evropo.

Avtorji sicer ugotavljajo, da je izguba delovnih mest v določenih sektorjih in regijah v razvitih državah prej posledica tehnoloških sprememb kot trgovine. Ne glede na to pa lahko spremembe v trgovini po njihovih navedbah prinašajo pomanjkljivosti za človeka in gospodarstvo. Te slabe strani trgovine so lahko zelo skoncentrirane in zelo hude, pogosto pa tudi dolgotrajne, opozarjajo.

V predelovalni industriji v ZDA izgubljenih 1,4 milijona delovnih mest

Poročilo navaja več študij, med drugim tudi to, da je bilo zaradi trgovine s Kitajsko v predelovalni industriji ZDA med letoma 1999 in 2011 izgubljenih 1,4 milijona delovnih mest. Stroka zato priznava, da obstajajo legitimni razlogi za nezadovoljstvo s posledicami trgovine na posameznike in družbo.

Obseg svetovne trgovine se je med letoma 1960 in 2007, torej do začetka svetovne gospodarske krize, povečal za šest odstotkov. Prav na ta račun je bila povprečna gospodarska rast na svetovni ravni v tem času triodstotna.

Po letu 2000 se je upočasnjevala rast trgovine, produktivnosti in dohodkov, in sicer predvsem zaradi manj implementacije trgovinskih reform, vzbujanja protekcionizma in nevarnosti nadaljnjih gospodarskih preobratov.

Ne glede na vse poročilo vztraja, da je za okrevanje rasti svetovnega gospodarstva nujen nadaljnji napredek za svobodno trgovino.

