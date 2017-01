Indija Kitajski "zapretila" z raketo Agni V

Premier Modi: Vsak Indijec je ponosen

5. januar 2017 ob 15:01

New Delhi - MMC RTV SLO

Indija je decembra uspešno testirala medcelinsko balistično raketo Agni V, ki bi lahko z jedrsko konico dosegla glavno mesto Kitajske Peking.

Indijski premier Narendra Modi je po uspešnem testu na Twitterju zapisal, da je "vsak Indijec ponosen. Test bo pomembno okrepil strateško obrambo države".

A nekateri na Kitajskem test vidijo predvsem kot provokacijo, ki bi lahko destabilizirala regijo. Predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Čunjing sicer "umirja žogico" in pravi, da državi "nista tekmici, ki bi tekmovali med seboj, ampak partnerki, ki sodelujeta". Njen indijski kolega pa je pojasnil, da "indijske strateške zmogljivosti niso usmerjene proti nobeni državi".

Indija in Kitajska jedrski sili

Indija in Kitajska, sosedi in regionalni tekmici, sta obe jedrski sili. Kitajska naj bi imela okrog 250 jedrskih bomb oziroma konic, Indija pa 120. Obe državi vodita doktrino, po kateri jedrskega orožja ne bosta uporabili prvi. A indijski obrambni minister Manohar Parrikar je novembra to doktrino postavil pod vprašaj. "Zakaj bi onemogočal samega sebe. Rekel bom samo, da smo odgovorna jedrska sila, ki jedrskega orožja ne bo uporabljala neodgovorno," je dejal Parrikar.

Spori zaradi meje v Himalaji

Kitajska in Indija sta se leta 1962 spopadli zaradi več kot 3.000 kilometrov dolge meje v Himalaji, vse od takrat pa med državama vladajo napetosti. "Ena izmed mogočih poti, s katero lahko izboljšaš odnose, je tudi krepitev lastne vojaške moči. Še posebej, če je ta moč hkrati genialna grožnja, kar jedrsko orožje nedvomno je," o indijski strategiji razmišlja Yvonne Čju, profesorica na univerzi v Hongkongu.

A. V.