Indija: Obsodba znanega guruja za posilstva izzvala krvavo nasilje

Zlorabil naj bi svoji privrženki

25. avgust 2017 ob 15:45

New Delhi - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v indijskem mestu Panchkula je priljubljenega duhovnega vodjo Gurmeeta Rama Rahima Singha spoznalo za krivega posilstva dveh žensk, zaradi česar je v množici gurujevih privržencev izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, več deset pa je ranjenih.

Posebno sodišče so vzpostavili za obravnavo očitkov, da je 50-letnik posilil dve svoji privrženki. Singh, ki vodi sekto Dera Sacha Sauda v zvezni državi Harjana na severu Indije, je na sodišče prispel v velikem konvoju več kot sto vozil, v mesto pa se je v pričakovanju sodbe zgrnilo okoli 200.000 gurujevih privržencev.

Odločitev sodišča je nekatere tako razjezila, da so se odpravili na uničevalen pohod po mestu. Na najmanj dveh železniških postajah so podtaknili požar, razbili več avtomobilov in zažgali reportažna vozila medijev. Prekinjena je električna dobava, v nekaterih delih pa so pretrgane tudi televizijske in telefonske povezave.

V mestu so izgrede sicer pričakovali, zato so na ulice poslali več tisoč pripadnikov vojske, policije in paravojaških sil, danes pa so v mesto napotili še dodatnih 600 vojakov.

Varnostne sile so proti množici nezadovoljnih gurujevih privržencev uporabile solzivec in vodne topove, ti pa so nanje metali kamenje in napadli dve televizijski reportažni vozili. Pri tem je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med 50 in 80 pa je ranjenih.

V pričakovanju izgredov

V več delih mesta in po vsej zvezni državi Pandžab so že pred odločitvijo sodišča v strahu pred nemiri uvedli policijsko uro, zaprte so šole in uradi, ustavljen je železniški promet, ceste so zaprte. Oblasti so preventivno tudi preuredile tri stadione, da bi lahko služili kot začasni zapori za izgrednike. Glavni minister Pundžaba Amarinder Singh je kritiziral svojega kolega iz zvezne države Harjana, ker je pustil toliko gurujevim privržencem, da potujejo čez mejo.

Singh je le eden v vrsti indijskih zvezdnikov in gurujev, vpletenih v različne škandale. Leta 2015 so mu očitali, da je 400 privržencev v svojem ašramu prepričal v kastracijo, češ da se bodo tako približali bogu.

Leta 2002 so mu sodili zaradi zarote za umor novinarja. Tega leta so se v anonimnem pismu tedanjemu premierju Atalu Biharju Vajpayeeju pojavili tudi prvi očitki o posilstvih več žensk. Preiskovalci so nekatere morebitne žrtve izsledili šele po nekaj letih, kot prvi pa sta se za tožbo leta 2007 opogumili ženski, o primeru katerih je sodišče odločilo danes.

Sam svojo sekto, ki jo je prevzel pri 23 letih, označuje za dobrodelno in duhovno organizacijo, po lastnih navedbah pa ima po vsem svetu 60 milijonov privržencev. Sveti dr. Gurmeet Ram Rahim Singh, kot se rad predstavlja, v javnosti zbuja pozornost s svojimi kričečimi oblačili, zaradi česar si je pridobil vzdevek "rockstar baba" in "guru blišča", nastopa na rock koncertih, igra v filmih in ima celo svojo linijo prehrambenih izdelkov.

K. S.