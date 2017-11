Indijska policija pred obiskom Ivanke Trump umaknila brezdomce

Poslovni vrh Global Entrepreneurship Summit med 28. in 30. novembrom

11. november 2017 ob 09:30

Hyderabad - MMC RTV SLO

Policija v južnem indijskem mestu Hyderabad je pred obiskom Ivanke Trump prepovedala prosjačenje v mestu in začela odstranjevati brezdomce. Hčerka in svetovalka ameriškega predsednika Donalda Trumpa se bo v Hyderabadu udeležila poslovnega vrha.

Samo v sredo je policija pridržala skoraj 400 ljudi in jih začasno nastanila v rehabilitacijskem centru zapora v predmestju Čančalguda, navaja Indian Express. In pred prihodom visokih gostov s Trumpovo na čelu pričakujejo, da bodo v zapore in podobne prostore za pridržanje poslali še 6.000 ljudi.

Ivanka Trump, ki očeta spremlja na azijski turneji, bo ena izmed govornic na vrhu 2017 Global Entrepreneurship Summit, vsakoletnem srečanju vlagateljev in novih podjetnikov, ki bo letos potekal med 28. in 30. novembrom in se bo osredotočal na tematiko opolnomočenja žensk.

Vellika čistka

Kot navaja Guardian, udeležba 36-letne Trumpove za Indijo pomeni pravi diplomatski blagoslov, ki ga na Twitterju močno oglašuje tudi indijski premier Narendra Modi. Po celotnem Hyderabadu, informacijsko-tehnološkem središču s 6,8 milijona prebivalci, kjer pa v zadnjem času industrija ne cveti ravno, zdaj pospešeno obnavljajo kanalizacijo, popravljajo ceste in pleskajo stavbe.

Kar nekaj brezdomcev akciji oblasti nasprotuje. "Nekateri berači trdijo, da jim jemljemo svobodo, da lahko živijo, kjer koli hočejo, a smo jim povedali, da je za njihovo dobro, ker odhajajo v rehabilitacijske centre, kjer bodo zanje poskrbeli," je za Indian Express povedal neimenovani predstavnik oblasti.

Policijski načelnik M. Mahendar Reddy pa je v obvestilu za javnost sporočil, da je bil opozorjen, da ljudje "prosjačijo za miloščino na nespodoben način". "Poleg tega za prosjačenje uporabljajo tudi otroke in invalide, ki jih pošiljajo na glavna križišča. Taka dejanja povzročajo razdraženost in nelagodje med ljudmi," je zapisal. Prepoved prosjačenja bo veljala do januarja.

Podobna akcija tudi pred obiskom Clintona

V petek je eden izmed neimenovanih višje postavljenih policistov za AFP povedal, da akcija spada v okvir "rutinskih prizadevanj proti prosjačenju" in da je ne bi smeli povezovati z obiskom Trumpove. Ob tem je dodal še, da so mestne oblasti vzpostavile rehabilitacijski center, kjer bi brezdomci lahko ostali, dokler "ne zaživijo normalnega življenja". Policija je podobno pobudo izvedla pred državniškim obiskom nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona leta 2000.

Indija skuša zagotoviti, da bodo dvostranski odnosi z ZDA, ki so cveteli pod predsednikoma Georgeem W. Bushem in Barackom Obamo, tudi pod Donaldom Trumpom ostali na isti ravni. Indija je za ZDA dobra stranka predvsem na področju orožja in vojaške opreme.

K. S.