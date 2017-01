Indijski zvezni minister za spolne napade na ženske okrivil "zahodnjaška" oblačila

Indija se sooča z množično mizoginijo

4. januar 2017 ob 11:49

Po navedbah o množičnih spolnih napadih na novoletno noč v Bangaloreju je minister indijske zvezne države Karnataka razlog za napade našel tudi v načinu oblačenja deklet.

Očividci, tudi novinarji iz časnika Bangalore Mirror, so dejali, da so videli "množična nadlegovanja" žensk med proslavami v središču Bangaloreja. Policija ni še nikoga ovadila v povezavi z domnevnimi napadi, pregleduje pa posnetke nadzornih kamer v upanju, da bo identificirala napadalce, poroča Al Džazira.

Bangalore Mirror je sicer objavil niz fotografij, ki prikazujejo kaotične scene na novoletno noč, ena od novinark pa je na družbenem omrežju opisala svoje izkušnje. Njen zapis se je razširil po spletu. Policija medtem trdi, da ni prejela niti ene prijave nadlegovanja ali napada, ljudi pa poziva, naj posredujejo kakršne koli dokaze.

Minister izpostavlja oblačila deklet

Na poročila o nadlegovanju se je odzval notranji minister zvezne države Karnataka G Paramešvara, ki je žrtve okrivil oblačenja v zahodnjaška oblačila. "Poskušajo kopirati zahodnjake ne zgolj v razmišljanju, ampak celo v načinu oblačenja. Nekatera dekleta so nadlegovana, tovrstne stvari se dogajajo," je dejal minister.

Na Paramešvarove besede se je že odzval notranji minister indijske vlade Kiren Ridžidžu, ki je izjavo ministra države Karnataka označil za "neodgovorno" in da marginalizira boj proti spolnim napadom.

Lalita Kumaramangalam, vodja nacionalnega odbora za ženske, je dejala, da bi se moral Paramešvara opravičiti žrtvam in odstopiti. Postavila je vprašanje, kdaj bodo moški v Indiji začeli "spoštovati ženske". "Ministra želim vprašati, ali so indijski moški tako patetični in šibki, da, ko vidijo ženske v zahodnjaških oblačilih na dan praznovanja, da izgubijo nadzor nad seboj," je dejala.

Mizoginija političnega vrha

Spolno nasilje nad ženskami v Indiji je prišlo v ospredje mednarodne pozornosti po smrti mlade ženske, ki jo je skupina moških posilila na avtobusu v New Delhiju decembra leta 2012. Tisti incident je razkril mizoginijo (sovraštvo do žensk) med indijskimi politiki. Mulajam Sing Jadav, vodja vladajoče stranke v zvezni državi Utar Pradeš Samadžvadi, je tako po napadu dejal "fantje bodo fantje" in da "delajo napake".

V zadnjih letih so se zvrstili številni protesti po državi v prid zakonodaji proti posilstvom in za zaščito žensk in otrok.

