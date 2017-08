Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vlada zahteva uporabo biometričnih podatkih na raznoraznih področjih, kritiki pa opozarjajo na nevarnosti zlorabe. Foto: EPA Razsodba bi lahko imela posledice za številne zakonodaje, tudi na kazenski zakonik in kriminalizacijo istospolne usmerjenosti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Indijsko vrhovno sodišče zadalo udarec vladni uporabi biometričnih podatkov

Razsodba bi lahko imela širše posledice

24. avgust 2017 ob 11:16

Indijsko vrhovno sodišče je razsodilo, da imajo državljani temeljno pravico do zasebnosti, kar bo imelo posledice za obsežen vladni načrt uporabe biometričnih podatkov.

Vlada biometrične podatke zadnjih nekaj let zahteva na različnih področjih, od prejemanja socialnih transferjev, bančnih računov, pridobivanja kreditov, nakupa in prodaje premoženja do plačila davkov. Gre za največji program biometričnih podatkov na svetu. Vlada je v zadnjih osmih letih namreč zbrala prstne odtise in skene šarenice več kot milijarde ljudi, ki so prejeli 12-mestno identifikacijsko številko.

Kot poroča BBC, nasprotniki opozarjajo, da program oblastem omogoča ustvarjanje obsežne slike potrošniških navad ljudi, njihovega premoženja in druge osebne podatke, ki bi jih vlada lahko zlorabljala. V času postopka je odvetnik vlade sodišču dejal, da državljani nimajo absolutnega nadzora nad svojimi telesi, kar pomeni, da bi se jih lahko prisililo v predajo svojih biometričnih podatkov.

Vlada je ob uvedbi programa tega predstavila kot prostovoljnega, zdaj pa želi, da je registracija obvezna.

Razsodba vrhovnega sodišča tako razveljavlja svoji prejšnji razsodbi, po kateri zasebnost ni temeljna pravica. Eno od teh razsodb iz leta 1954 je sprejelo osem vrhovnih sodnikov, zato je moralo novo razsodbo sprejeti devet sodnikov, kolikor jih zdaj tvori vrhovno sodišče.

Kot je dejal zagovornik nasprotnikov programa, bo zdaj manjši panel sodnikov preveril njegovo veljavnost.

