Indonezija: Zaradi gejevske zabave aretirali 141 ljudi

V provinci Aceh je homoseksualnost prepovedana

22. maj 2017 ob 12:45

Džakarta - MMC RTV SLO

V indonezijski prestolnici Džakarta je indonezijska policija zaradi obiska gejevske zabave v savni prijela 141 moških. Grozi jim obsodba po strogi zakonodaji proti pornografiji.

Udeleženci, med katerimi sta bila tudi Britanec in Singapurec, so za obisk zabave morali plačati 185.000 rupij (12,4 evra), poroča BBC.

10 ljudi, med njimi lastnika savne, striptizerje, trenerja fitnesa, receptorja, varnostnike ter dva obiskovalca, naj bi po poročanju The Telegrapha tudi obsodili, grozi jim do deset let zapora.

Sovražnost proti majhi LGBTI-skupnosti v Indoneziji narašča. Homoseksualnost v indonezijskem pravu sicer ni uradno prepovedana razen v konservativni provinci Aceh.

Tiskovni predstavnik indonezijske policije Raden Argo Juvono je sporočil, da bodo nekaterim prijetim sodili po zakonodaji proti pornografiji, ki je v Indoneziji še posebej ostra. "Homoseksualci so bili ujeti pri izvajanju striptiza in masturbiranja na kraju dogajanja," je dogajanje opisal Juvono.

Glede na nejasno indonezijsko zakonodajo je lahko tudi javni striptiz označen kot pornografija, poroča BBC.

Javno bičanje zaradi homoseksualnosti

Prejšnji teden so v pokrajini Aceh dva moška obsodili zaradi udejstvovanja v spolnem odnosu med dvema moškima, za kazen bosta javno prebičana. To je prvi primer takšne obsodbe od uvedbe ostre zakonodaje proti homoseksualcem v tej pokrajini leta 2014.

Na začetku meseca je indonezijska policija v mestu Surabaja 14 moških prijela zaradi organiziranja gejevske zabave, po pridržanju so morali tudi opraviti test okuženosti s HIV-om, poroča Guardian. Tudi njim grozi obsodba po protipornografskem zakonu.

J. R.