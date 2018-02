Irak za obnovo po vojni z Islamsko državo potrebuje 90 milijard dolarjev

Prioriteta je obnova poškodovanih stanovanj

12. februar 2018 ob 17:02

Kuwait - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Irak po triletni vojni proti samooklicani Islamski državi (IS) potrebuje 88,2 milijarde ameriških dolarjev za obnovo države, je na začetku mednarodne konference o obnovi Iraka povedal iraški minister za načrtovanje Salman Al Džumaili.

Predstavniki iraške oblasti so na mednarodni konferenci v Kuvajtu, namenjeni iskanju vlagateljev in donatorjev za obuditev iraškega gospodarstva in infrastrukture, predstavili načrte za obnovo države. Podatek o potrebi po 88,2 milijarde dolarjev temelji na študiji iraških in mednarodnih strokovnjakov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal minister.

Najbolj nujna naloga je obnova bivalnih zmogljivosti, so sporočili s pristojnega ministrstva. "Začeli smo nekatere programe prenove na območjih, prizadetih v vojni, vendar smo dokončali manj kot odstotek tistega, kar Irak potrebuje," je povedal vodja sklada za obnovo območij, prizadetih v boju proti IS-ju, Mustafa Al Hiti. "Poškodovanih je več kot 138.000 hiš, od tega jih je več kot polovica popolnoma uničenih," je še pojasnil in dodal, da je več kot 2,5 milijona Iračanov še vedno razseljenih.

23 milijard potrebujejo takoj, preostanek sredstev pa v srednjeročnem obdobju, je pojasnil generalni direktor ministrstva za načrtovanje Kusaj Adulfatah. Sedem pokrajin je imelo v napadih za 46 milijard dolarjev neposredne škode, vojska pa je imela za 14 milijard dolarjev izgub.

Več deset milijard dolarjev je Irak izgubil zaradi škode, ki jo je zaradi vojne imelo gospodarstvo, in zaradi let izgubljene rasti, pojasnjujejo na ministrstvu. "Obnova Iraka Iraku vrača upanje, obnovitev stabilnosti Iraka pa stabilizira države v regiji in po svetu," je poudaril minister Al Džumaili.

Danes na konferenci o humanitarnih razmerah

Na tridnevni konferenci v Kuvajtu pričakujejo več sto predstavnikov držav, zasebnega sektorja in nevladnih organizacij. Danes bodo zbrane nagovorili zadnji, ki bodo spregovorili predvsem o humanitarnih razmerah v Iraku. Drugi dan bo namenjen predstavnikom zasebnega sektorja, v sredo pa naj bi predstavniki držav sporočili, koliko bodo prispevali za obnovo Iraka.

ZDA naj ne bi nameravale prispevati ničesar, je pred dnevi ob sklicevanju na ameriške uradnike poročal Reuters. "Nisem seznanjena z nobenimi oznanili prispevkov," je na novinarsko vprašanje odgovorila tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Heather Nauert in dodala, da bo v Iraku sodelovalo tudi okoli 2.300 zasebnikov.

Irak je pred dvema mesecema razglasil konec vojne proti IS-ju, ki si je med letoma 2014 in 2017 podredil drugo največje mesto Mosul, skupno pa približno tretjino iraškega ozemlja.

J. R.