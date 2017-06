Iran: Napadi krepijo sovraštvo do ZDA in Savdske Arabije

V srednih napadih na parlament in mavzolej umrlo 17 ljudi

9. junij 2017 ob 17:16

Teheran - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Napadi, ki so ta teden pretresli Iran, bodo le še okrepili sovraštvo do ZDA in Savdske Arabije, je ob današnjem pogrebu ubitih v napadih dejal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej.

"Tovrstna dejanja ne bodo zmanjšala iranskih naporov v boju proti terorizmu, temveč bodo okrepila sovraštvo do ameriške vlade in njenih agentov v regiji, kot je savdska vlada," je v pismu z izrazi sožalja za družine ubitih zapisal Hamenej.

V govoru na pogrebni slovesnosti je ZDA in Savdsko Arabijo napadel tudi predsednik iranskega parlamenta Ali Laridžani. Savdsko Arabijo je označil za "plemensko državo, ki je zelo daleč od tega, da bi bila demokracija", ZDA pa kritiziral zaradi njenih sankcij proti Teheranu.

V dveh napadih v poslopju parlamenta in grobnici ajatole Homeinija v Teheranu je bilo v sredo ubitih 17 ljudi, več kot 50 je bilo ranjenih. Gre za prva napada v Iranu, za katera je odgovornost prevzela skrajna skupina Islamska država. Iranska revolucionarna garda za napad sicer krivi Savdsko Arabijo, vendar minister za obveščevalne dejavnosti Mahmud Alavi svari, da tega še za zdaj ni mogoče trditi.

Napadi so se sicer zgodili le nekaj dni po prekinitvi diplomatskih stikov zalivskih držav s Katarjem, ki ga obtožujejo podpiranja skrajnežev in sodelovanja z iranskimi oblastmi.

"Smrt Savdski Arabiji, smrt ZDA"

Pogrebi 15 od 17 žrtev so se začeli danes zjutraj s slovesnostjo v parlamentu. Po molitvah na teheranski univerzi je nato procesija z več deset tisoč udeleženci krenila proti 20 kilometrov oddaljenemu pokopališču v bližini Homeinijevega mavzoleja. Pogreba preostalih dveh žrtev sta se odvila izven Teherana.

Med pohodom so protestniki vzklikali "smrt Savdski Arabiji" in "smrt ZDA" ter izrekali slogane proti Izraelu. Žalujoči so razvili fotografije Hameneja z napisi "zate smo pripravljeni žrtvovati svojo kri".

Iranski predsednik Hasan Rohani, znan po odprtosti do Zahoda, se je udeležil pogreba in dejal, da so napadi uperjeni proti miru in demokraciji, vendar zanje ni okrivil nikogar.

Po navedbah iranskega ministrstva za obveščevalne dejavnosti je napad izvedlo pet Irancev, ki so se pridružili IS-ju in odpotovali v njeni utrdbi v Iraku in Siriji, od koder so se nato vrnili v domovino.

41 aretacij v povezavi z napadi

Iransko obveščevalno ministrstvo je razkrilo, da so po smrtonosnem napadu aretirali več deset domnevnih agentov IS-ja. 41 osumljencev so aretirali v Teheranu, severozahodni provinci Kermanšah in Kurdistanu ter provinci Zahodni Azerbajdžan blizu meje z Irakom in Turčijo. Ministrstvo je sporočilo še, da so zasegli dokumente in opremo za izvajanje terorističnih operacij.

J. R.