Iran: Napadi v Siriji bi lahko imeli regionalne posledice

Odzivi na napad

14. april 2018 ob 09:18,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 09:33

Teheran,Tel Aviv,New York - MMC RTV SLO, STA

Po napadih ZDA, Velike Britanije in Francije na cilje v Siriji je Iran, zaveznik sirskega predsednika, posvaril, da bi imele regionalne posledice. Na drugi strani Izrael napade podpira.

V Teheranu ocenjujejo, da je bil napad nepremišljen. "ZDA z zaveznicami nimajo dokaza in so, celo ne da bi počakale na ugotovitve Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW), izvedle napad," je sporočilo iransko zunanje ministrstvo.

Dodali so, da bodo omenjene države odgovorne za "regionalne posledice tega nepremišljenega dejanja", ki so ga označili za jasno kršitev mednarodnih pravil in zakonov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iran je ob Rusiji ključen zaveznik sirskega predsednika Bašarja Al Asada, ki ga ZDA, Francija in Velika Britanija obtožujejo uporabe kemičnega napada na mesto Duma prejšnji konec tedna, kar navajajo kot razlog za svoje zadnje napade.

Izrael: Napadi so upravičeni

Medtem v Izraelu, ki je večkrat tudi sam napadal cilje v Siriji, menijo, da je bil napad upravičen. Neimenovani izraelski predstavnik je dejal še, da je Sirija tudi baza za morilska dejanja Irana.

V ponedeljek je bilo letalsko oporišče sirske vojske tarča napada, za katerega je Damask z zaveznicama Rusijo in Iranom obtožil Izrael. Ta odgovornosti za napad, v katerem naj bi umrlo 14 vojakov, od tega sedem iranskih, ni potrdil.

Napade podpirajo Nato, Kanada, Japonska, Turčija

Tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je izrazil podporo napadom na Sirijo. "Podpiram dejanja ZDA, Velike Britanije in Francije. To bo zmanjšalo sposobnost režima, da še naprej napada prebivalce Sirije s kemičnim orožjem," je Stoltenberg zapisal v izjavi. Kot je dodal, Nato uporabo kemičnega orožja dojema kot grožnjo mednarodnemu miru in varnosti ter verjame, da je nujno ščititi konvencijo o kemičnem orožju.

"To kliče po skupnem in učinkovitem odzivu mednarodne skupnosti," je zapisal Stoltenberg v izjavi po napadih, ki so se zgodili kljub prihodu strokovnjakov Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) v Sirijo z namenom preiskati domnevno kemični napad v Dumi, ki naj bi bil razlog za zadnje posredovanje Zahoda.

Podporo napadom zahodnih držav sta izrazili tudi Kanada in Japonska. Kanadski premier Justin Trudeau je zapisal, gre za zmanjšanje sposobnosti režima sirskega predsednika Bašarja Al Asada, da bi lahko še naprej izvajal napade s kemičnim orožjem nad lastnimi ljudmi. Da podpira odločitev ZDA, Velike Britanije in Francije, je sporočil tudi japonski premier Šinzo Abe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turško zunanje ministrstvo je danes v odzivu pozdravilo napade kot "ustrezen odgovor" na napad s kemičnim orožjem. "Pozdravljamo to operacijo, ki izraža vest vsega človeštva ob napadu na Dumo, ki nosi precejšen sum, da ga je izvedel režim," je v izjavi zapisalo ministrstvo. Turčija sicer izvaja napade na severu Sirije zoper sile tamkajšnjih Kurdov.

Guterres spet poziva k zadržanosti

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je po zahodnih napadih vse države pozval, naj bodo zadržane in naj se izogibajo vsem dejanjem, ki bi lahko vodila v poslabšanje razmer, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Vse države pozivam, naj bodo v teh nevarnih okoliščinah zadržane in naj se izognejo vsem dejanjem, ki bi lahko vodila v napetosti in poslabšanje razmer za sirsko ljudstvo," je dejal Guterres.

Generalni sekretar ZN-a, ki je zaradi dogajanja preložil pot v Savdsko Arabijo, je še poudaril, da je vsaka uporaba kemičnega orožja grozljiva. Obenem pa je opozoril, da je treba ravnati v skladu z listino ZN-a in mednarodnim pravom.

Amnesty International poziva k skrbi za civiliste

Da je treba kar najbolj zmanjšati škodo, ki jo zaradi napadov zahodnih zaveznikov na cilje v Siriji trpijo civilisti, je pozvala tudi mednarodna nevladna organizacija Amnesty International.

Ta je ameriškega predsednika Donalda Trumpa še pozvala, naj odpre meje za begunce iz Sirije. ZDA so letos sprejele samo 11 sirskih beguncev. V istem obdobju leta 2016 so jih sprejele 790, v celem letu 2017 pa 3.024.

B. V.