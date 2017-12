Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 16 glasov Ocenite to novico! Protestniki se tudi v nedeljo zbirajo pred teheransko univerzo. Foto: AP Iranska elitna revolucionarna garda je protestnikom zagrozila, da bodo začutili železno pest države. Foto: Reuters Sorodne novice Nasilje na protivladnih protestih v Iranu Dodaj v

Iran prebivalcem onemogoča dostop do družbenih omrežij

Dva mrtva v sobotnih protestih

31. december 2017 ob 12:29,

zadnji poseg: 31. december 2017 ob 14:22

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Iranska vlada je po grožnjah pred vnovičnimi protesti zdaj prebivalcem onemogočila dostop do družbenih omrežij. Medtem sta bila v mestu Dorud na zahodu države ubita dva protestnika.

Iranska državna televizija je poročala, da bo Iran začasno onemogočil dostop do družbenih omrežij in aplikacij za sporočila. Vir je za televizijo dejal, da so varnostni organi onemogočili dostop do aplikacij Telegram in Instagram.

Namestnik guvernerja province Lorestan Habibola Kodžastepur je potrdil, sta bila v mestu Dorud na zahodu države med protesti v soboto zvečer ubita dva protestnika. Dodal je, da so bili protesti nezakoniti.

"V soboto zvečer so bili v Dorudu nezakoniti protesti in številni ljudje so se podali na ulice ter se tako odzvali na pozive sovražnih skupin. Pojavili so se tudi izgredi. Žal sta bila med temi izgredi ubita dva meščana Doruda," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal namestnik guvernerja. Zatrdil je, da varnostne sile niso streljale na protestnike in za smrti protestnikov po poročanju BBC-ja okrivil sunitske skrajneže in zunanje sile.

Protestniki v mestih Khoramabad, Zandžan in Ahvaz so pozivali k odstopu ali smrti vrhovnega verskega voditelja ajatole Alija Hameneja.

"Če so ljudje prišli na ulice zaradi visokih cen, potem ne bi smeli prepevati političnih sloganov in zažigati javne lastnine ter avtomobilov," je dejal brigadni general Esmail Kovsari iz Islamske revolucionarne garde, ki je povezana z ajatolo in zavezana zagotavljanju na islamu osnovanega sistema v državi. General je protestnikom še zagrozil, da bodo "začutili železno pest države", če se bodo politični protesti nadaljevali.

Minister: Protestniki bodo plačali ceno

Iranski notranji minister Abdulrahman Rahmani Fazil je napovedal, da bo notranje ministrstvo proučilo vloge za mirne demonstracije, a je prebivalce posvaril pred udeleževanjem na nezakonitih zborovanjih. "Tisti, ki bodo poškodovali javno lastnino, kršili ali ovirali zakonodajo, bodo odgovarjali za svoja dejanja in bodo plačali ceno," je davi na državni televiziji dejal notranji minister in dodal, da bo "širjenje nasilja, strahu in terorja nedvomno zaustavljeno".

Četrti dan protestov

V številnih iranskih mestih se je v soboto znova zbralo več tisoč ljudi. V Iranu so v prestolnici Teheran in drugih mestih pripravili tudi demonstracije v podporo iranskemu režimu. Protesti proti režimu so se začeli v četrtek in so usmerjeni predvsem proti gospodarski in zunanji politiki iranskega režima pod vodstvom Hasana Rohanija. Spodnji posnetek naj bi prikazoval današnje proteste v Iranu.

Another video of the ongoing protest #Iran pic.twitter.com/OAAWFgb1bC — Michael Horowitz (@michaelh992) December 31, 2017

J. R.