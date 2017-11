Iran: Preživeli po potresu že drugo mrzlo noč na prostem

Brez strehe nad glavo naj bi ostalo 70.000 ljudi

14. november 2017 ob 08:27

Šarpol-e-Zahab - MMC RTV SLO, Reuters

Več tisoč preživelih po močnem potresu je moralo pri temperaturi blizu ledišča že drugo noč preživeti na prostem. Iranske oblasti so končale reševalne operacije, število mrtvih se je medtem povzpelo na 450, okoli 7.000 je poškodovanih.

Nedeljski potres z magnitudo 7,3 je prizadel vasi in mesta v gorati pokrajini Kermanša, ki meji na Irak. Več tisoč ljudi, po podatkih ene od humanitarnih organizacij je brez strehe nad glavo ostalo 70.000 ljudi, je moralo že drugo noč preživeti v improviziranih taboriščih ali na prostem, v strahu pred novimi popotresnimi sunki, ki so jih do zdaj zaznali že več kot 190.

"Bila je zelo hladna noč. Potrebujemo pomoč. Potrebujemo vse. Oblasti bi morale pospešiti prihod pomoči," je dejala mlada ženska iz mesta Šarpol-e-Zahab, ki je med najbolj prizadetimi kraji. V mestu je potres poškodoval tudi bolnišnico, zato so več sto huje poškodovanih prepeljali v prestolnico Teheran. Potres so sicer čutili v 14 iranskih provincah.

Iran je torek razglasil za državni dan žalovanja, na obisk območja se odpravlja predsednik Hasan Rohani. Pomoč je na prizadeto območje poslala Turčija, ponudila sta jo tudi Nemčija in Italija. Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je izrekel sožalje in vladne službe pozval k ukrepanju. Združeni narodi so izrazili pripravljenost za pomoč, "če bo potrebna", poroča BBC.

Iranski Rdeči križ, katerega 30 reševalnih ekip deluje na območju, je sporočil, da so mnoge ceste uničene, zaradi česar je dostop do nekaterih območij otežen, zato tam pomagajo tudi vojaški helikopterji. Vodja elitne iranske revolucionarne garde je dejal, da nujno potrebujejo šotore, vodo in hrano.

Konec reševalne akcije

Reševalni delavci so zaključili reševalne akcije v pokrajini Kermanša, saj so po navedbah uradnikov možnosti za preživetje izjemno majhne. V ponedeljek so po poročanju iranskih medijev v Šarpol-e-Zahabu sicer iz ruševin potegnili žensko in dojenčka.

Potres je popolnoma uničil več kot 30.000 hiš, grajenih iz betona ali nežgane opeke. Najmanj dve vasi je potres popolnoma uničil. Hudo poškodovana je tudi bolnišnica v mestu Šarpol-e-Zahab, zato so več sto hudo poškodovanih prepeljali v Teheran.

V Iraku 13 mrtvih

Žarišče potresa je bilo sicer v Iraku, v mestu Pendžvin v pokrajini Sulajmanija, ki leži v avtonomni pokrajini Kurdistan. Na iraški strani meje, kjer je območje precej redkeje poseljeno, poročajo o 13 smrtnih žrtvah in okoli 400 ranjenih.

J. R.