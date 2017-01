Iran svari ZDA, naj ne ustvarjajo novih napetosti

Netanjahu: Raketni preizkus je kršitev resolucije

31. januar 2017 ob 16:27

Teheran - MMC RTV SLO/STA

Iranski zunanji minister Mohamad Džavad Zarif je posvaril ZDA, naj ne ustvarjajo novih napetosti s Teheranom zaradi njegovega domnevnega raketnega preizkusa. V Teheranu preizkusa niso potrdili, o tem pa bo danes na zahtevo ZDA razpravljal Varnostni svet ZN-a.

Rusija je sporočila, da domnevni preizkus ni kršil resolucije ZN-a o iranskem jedrskem programu.

Zarif je na skupni novinarski konferenci s francoskim kolegom Jeanom-Marcom Ayraultem izrazil upanje, da ZDA iranskega obrambnega programa ne bodo izkoristile kot izgovor za ustvarjanje novih napetosti. Vodja iranske diplomacije je dodal, da sta Washington - pod nekdanjim predsednikom Barackom Obamo - in Pariz večkrat potrdila, da iranske rakete niso del dogovora med Teheranom in velesilami o iranskem jedrskem programu.

Iran ves čas vztraja, da njegove rakete ne kršijo resolucij ZN-a, ker da je njihov namen obrambni, prav tako pa niso zasnovane, da bi nosile jedrsko konico. "Vedno smo dajali vedeti, da svojega orožja ne bomo nikoli uporabili proti drugim, razen v obrambo," je ponovil Zarif.

Francija "zaskrbljena", Rusija ne

Resolucija, ki jo je VS ZN-a sprejel nekaj dni po sklenitvi jedrskega sporazuma med Iranom in šesterico velesil julija 2015 na Dunaju, Teheranu prepoveduje razvoj raket, "zasnovanih tako, da nosijo jedrsko konico."

Ayrault je kljub temu danes povedal, da je Francija v zvezi z raketnim preizkusom izrazila zaskrbljenost. Dodal je, da je nadaljevanje preizkusov v nasprotju z duhom resolucije, preizkusi pa da ovirajo proces vzpostavljanja zaupanja, ki ga je prav tako odprl na Dunaju sklenjeni sporazum.

V Moskvi so medtem poudarili, da domnevni iranski raketni poizkus ni v nasprotju z resolucijo ZN-a. "Takšna dejanja, če je do njih prišlo, ne kršijo resolucije," je povedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov, ob tem pa menil, da je cilj zahtev po razpravah v VS-ju "še razgreti primer". Poudaril pa je tudi, da Moskva ni potrdila, da je do preizkusa prišlo.

Trump za krepitev vezi z Izraelom

Na dogajanje so se odzvali tudi v Evropski komisiji in Iran pozvali, naj s poizkusi balističnih raket na poglablja nezaupanja. "EU vnovič izraža zaskrbljenost zaradi iranskega jedrskega programa in poziva Iran, naj se vzdrži dejavnosti, ki poglabljajo nezaupanje, kot so poizkusi balističnih raket," so povedali v Bruslju. Tiskovna predstavnica komisije Nabila Massrali je ob tem dodala, da so tovrstni poizkusi v neskladju z resolucijo VS-ja. "Ali gre pri tem za kršitev, pa mora odločiti VS," je izjavila.

VS ZN-a se bo danes na zahtevo ZDA sešel na nujnih posvetih o domnevnem iranskem poizkusu balistične rakete. ZDA so že v ponedeljek obelodanile, da imajo podatke, da je Iran izvedel takšen test, k ukrepanju v ZN-u pa je pozval Izrael. Kot je povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu, je raketni preizkus "groba kršitev" ZN-ove resolucije.

Novi ameriški predsednik Donald Trump je obljubil krepitev vezi z Izraelom, ostro pa je kritiziral iranski jedrski sporazum, ki je privedel do odprave niza sankcij proti Iranu. Sopodpisnica sporazuma je tudi Rusija, ki z Iranom, s katerim skupaj tudi vojaško podpirata režim Bašarja Al Asada v sirski vojni, goji prijateljske odnose. Kremelj pa si hkrati želi boljših odnosov z ZDA, za čimer stremi tudi Trump.

K. S.