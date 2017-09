Iran uvedel naftni embargo proti iraškemu Kurdistanu

Irak in Iran s skupnimi vojaškimi vajami

30. september 2017 ob 20:15

Teheran - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iran je v odziv na referendum o neodvisnosti iraških Kurdov uvedel embargo na uvoz in izvoz naftnih proizvodov v in iz iraškega Kurdistana. Iran in Irak sta tudi napovedala skupne vojaške vaje.

Nafta je glavni iranski izvozni produkt v iraški Kurdistan, ki je lani iz Irana uvozil približno 110 milijonov litrov nafte. S trgovanjem pa bodo morala prenehati vsa transportna podjetja, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Na podlagi minulih regionalnih dogajanj in odločitve pristojnega oddelka iranskega notranjega ministrstva, naj se mednarodne transportna podjetja in njihovi vozniki do nadaljnjega izogibajo trgovanju z iraškim Kurdistanom," piše v direktivi prometnega ministrstva.

Kasneje so iz Teherana sporočili še, da bosta Iran in Irak na meji med državama v prihodnjih dneh izvedla skupne vojaške vaje. Kot so poudarili, gre za ukrepe za zagotavljanje varnosti na meji.

Irak, Iran in Turčija so od iraških Kurdov v sklopu povračilnih ukrepov za izvedbo referenduma zahtevali opustitev nadzora na mejnih prehodih s sosednjimi državami - Sirijo, Iranom in Turčijo. Regionalna kurdska vlada je to možnost zavrnila.

Iraško obrambno ministrstvo je napovedalo, da v koordinaciji s Turčijo in Iranom namerava prevzeti nadzor na mejah.

Kurdski referendum zaostril razmere

Na ponedeljkovem referendumu so Kurdi množično podprli neodvisnost avtonomne regije od Iraka, kar je dodatno zaostrilo razmere v regiji. Iran ostro nasprotuje neodvisnosti iraških Kurdov, saj se boji porasta zahtev po neodvisnosti s strani lastne kurdske populacije.

J. R.