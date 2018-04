Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! "Preživela sem težke čase, a ni mi žal, pravi Širin Ebadi. Foto: BoBo Dobro bi bilo, da se slovenska vlada z Iranom ne pogovarja le o ekonomskem sodelovanju, temveč tudi o človekovih pravicah. Ko gredo v Iran, naj se pogovarjajo tudi z iransko družbo, ne le z vlado. Tako naj države pokažejo iranski vladi, da so pomembni ljudje. Osebno mislim, da se bo iranski režim čez nekaj let spremenil, Iranci si želijo sekularni sistem. Ta vladavina teokracije je to pokazala. Ebadijeva ima dve hčerki. Ena je profesorica na univerzi, druga pa odvetnica, ki ji pomaga pri njenem delu.. "Zaradi moje situacije se nobena od njiju ne more vrniti v Iran. Toda menim, da se bomo nekega dne vsi vrnili nazaj v Iran." Foto: BoBo Zakoni, ki so kršili pravice žensk, so si sledili eden za drugim. Zaradi tega te revolucije ne imenujem islamska revolucija, temveč jo imenujem revolucija proti pravicam žensk. Pogovor je povezoval pesnik, prevajalec in novinar Marjan Strojan. Foto: BoBo Na žalost revolucija ni prinesla nič dobrega in to je tudi razlog za nezadovoljstvo Iračanov. Povečala se je revščina, razmahnila se je korupcija, ki ostaja nekaznovana." Med begunsko krizo v Evropi je Ebadijeva obiskala več begunskih taborišč v Srbiji, Nemčiji in Franciji, nedavno je bila v Bangladešu. Kot je dejala, sodeluje z begunskimi komisariati, pridobiva razne filme in fotografije ter se dogovarja z več državami, da bi sprejeli več prosilcev za azil. Foto: BoBo Sorodne novice Že pol stoletja se na Bledu srečujejo pisatelji z vsega sveta Iranska odvetnica obsojena na 11 let zapora Iranske oblasti Nobelovi nagrajenki vzele nagrado Dodaj v

Nobelovka v Ljubljani: "To ni bila islamska revolucija, temveč revolucija proti pravicam žensk"

Prek tujih medijev je širila informacije o tem, kaj se dogaja na sojenjih

18. april 2018 ob 08:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Predsednik države je rekel, da Nobelova nagrada za mir ni pomembna, da je pomembna samo tista za književnost," se odziva iranskih oblasti na sprejetje nagrade spominja iranska pravnica in borka za človekove pravice Širin Ebadi, ki je leta 2003 kot prva Iranka in prva muslimanka prejela Nobelovo nagrado za mir. V Sloveniji se mudi kot gostja 50. mednarodnega srečanja pisateljev PEN.

Novico, da je prejemnica Nobelove nagrade za mir, je izvedela v Parizu, in kot pravi, je imela kar nekaj težav, saj sprva ni verjela, da gre za resnično novico, temveč je bila prepričana, da gre za potegavščino.

"V Parizu sem bila na seminarju o iranski kinematografiji. Spominjam se, bil je petek, imela sem let za vrnitev v Iran, ko so me poklicali, da bom čez nekaj minut dobila pomembno novico. Vprašala sem, od kod in povedali so, da od Nobelovega odbora. Naprej sem pomislila, da se eden od prijateljev šali, čez 10 minut pa so res poklicali in povedali, da sem dobila nagrado. Še vedno nisem verjela, da je to res. Rekli so, naj prižgem radio, ker bo novica kmalu na vseh evropskih radijih. Šele takrat sem verjela," se je spominjala dogodkov pred 15 leti na pogovoru v okviru svojega obiska ob 50. srečanju PEN-a, na katerem je predstavila svojo knjigo Iran se prebuja. Iranske oblasti so, pričakovano, skušale novico o nagradi ignorirati. Novico, da je prejemnica prestižne nagrade, so, kot je povedala, objavili šele pozno zvečer, da bi dosegla čim manj ljudi.



Prva sodnica v Iranu

Študirala je pravo, iz katerega je tudi doktorirala. K odločitvi, da študira pravo, je pripomoglo dejstvo, da je bil odvetnik njen oče in pravne stvari so bile običajna tema družinskih pogovorov. "Že od otroštva me je zelo zanimala enakopravnost in enakost med ljudmi," pojasni odločitev, zakaj pravo. "Takoj po končani univerzi sem postala sodnica, ker sem mislila, da bom s tem lahko vplivala na enakopravnost in enakost pred zakonom." Bila je prva sodnica v državi in postala tudi prva predsednica teheranskega okrožnega sodišča.

Ko pa je leta 1979 prišlo do prevrata in islamske revolucije, - sama je pred izbruhom podpirala opozicijo, zelo hitro po revoluciji pa se je zavedla, da ne prinaša nič dobrega-, se je njena poklicna pot spremenila. "Povedali so mi, da ne morem biti več sodnica, ker sem ženska. Degradirali so me na mesto administratorke na tem istem sodišču." Takrat je zapustila sodišče in odprla zasebno odvetniško pisarno ter se posvetila izključno primerom, povezanim s kršenjem človekovih pravic. Njen glavni cilj je bil boj za enakost in enakopravnost ter ljudem pokazati, kakšne usodne posledice ima slaba zakonodaja.

Pred letom 1979 je v Iranu vladal šah Mohamad Reza Pahlavi. "V tistem času je bil standard ljudi višji, v družbi je veljala višja stopnja svobode, ni pa bilo politične svobode, o šahovih napakah je bilo prepovedano pisati in razpravljati. Ljudje so bili nezadovoljni in so se uprli, sledila je revolucija, ki jo je vodil ajatola Homeini (op. vrnil se je po 14 letih v izgnanstvu)." Ta je pred revolucijo obljubljal svobodo, med drugim je ženskam napovedal, da bodo lahko svobodno izbirale svoja oblačila, bil je poln lepih besed in obljub. Približno štiri mesece po revoluciji pa so začeli s spremembami zakonov, povezanih s pravicami žensk. Prva sprememba je bila, da mora ženska nositi ruto, sicer ji je grozi kazen. V veljavo je stopil tudi zakon, da ima lahko moški štiri žene. "Zakoni, ki so kršili pravice žensk, so si sledili eden za drugim. Zaradi tega te revolucije ne imenujem islamska revolucija, temveč jo imenujem revolucija proti pravicam žensk."

Ko je videla, v kakšno smer se razvija politika, je začela boj proti režimu. "Na žalost revolucija ni prinesla nič dobrega in to je tudi razlog za nezadovoljstvo Iračanov. Povečala se je revščina, razmahnila se je korupcija, ki ostaja nekaznovana." Nezadovoljni Iranci po njenih besedah zaradi tega protestirajo, protesti, kot so bili tisti konec februarja letos, ko so protestirali delavci po vsej državi, pa se končajo z aretacijami. "Vlada je objavila, da je zaprla 3.700 ljudi."

Leta 1980 je Irak napadel Iran, vojna se je vlekla osem leti in izčrpavala obe državi, iranski režim pa je to vojno uporabil kot izgovor, da je svoje politične nasprotnike odstranil. "Ne samo, da vojna ni odstranila iranskega režima, temveč ga je še okrepila."

Dovoljena je tudi usmrtitev mladoletnika

Na njeno udejstvovanje je imel močan vpliv primer njenega svaka, komaj 16-letnega Fuada, ki ga je režim prijel in odstranil zaradi njegovih političnih prepričanj. Eden od zakonov, ki so vstopili v veljavo po revoluciji, je bil tudi ta, da je možno usmrtiti mladoletnika. "Samo 16 let mu je bilo, ko je v šoli delil propagandne materiale, toda bil je usmrčen." V enem samem tednu dni je namreč režim, pod pretvezo, da gre za državno varnost, odstranil najmanj 3.000 političnih nasprotnikov, med katerimi je bil tudi Fuad. Prijeli so ga, ker je delil propagandne letake prepovedane opozicijske politične opcije. Fuadov primer je močno vplival na njeno udejstvovanje. "V petminutnem sojenju je bil obsojen na 20 let zapora. Sedem let je preživel v zaporu, starši so ga lahko obiskali enkrat tedensko. Nekega dne, ko ni bil dan za obiske, so družino poklicali, naj pridejo. Predali so jim torbo z njegovimi stvarmi, on pa je bil usmrčen," se spominja pretresljivih dogodkov.

Ker oblast nadzoruje tudi domače medije, je Ebadijeva glas o tem, kaj se dogaja na iranskih sodiščih, širila prek medijev v tujini. "Iranska sodišča ne odločajo svobodno, odločajo, kakor jim naročijo varnostni organi. Sojenje vedno poteka za zaprtimi vrati, brez medijev. Edino, kar mi je preostalo, je bilo to, da sem v tujih medijih povedala, kaj se dogaja, kar je močno jezilo režim, spraševali so me, zakaj dajem te intervjuje. Povedala sem jim, da me ne poslušajo, zato sem primorana."

Zaradi svojega dela je končala za zapahi, kot tudi njen mož, sestra in sodelavci. Režim ji je zaradi njenega dela leta 2009 zaplenil premoženje, med drugim tudi Nobelovo spominsko plaketo in medaljo, zaprl njeno nevladno organizacijo, skratka skušal jo je utišati, o čemer je pisala v knjigi Until we are free. "To je cena, ki jo moramo plačati za uveljavitev demokracije. Preživela sem težke čase, a ni mi žal."

Ne le gospodarstvo, tema pogovorov naj bodo tudi človekove pravice

Na vprašanje, kaj lahko mednarodna skupnost naredi, da bi se izboljšal položaj žensk v Iranu, Ebadijeva odgovarja, da je pomembno, da države, med njim tudi Slovenija, v odnosih z Iranom ne govorijo le o gospodarskem sodelovanju, temveč, da odpirajo tudi teme, kot je spoštovanje človekovih pravic. "Dobro bi bilo, da se slovenska vlada ne pogovarja le o ekonomskem sodelovanju, temveč tudi o človekovih pravicah. Ko gredo v Iran, naj se pogovarjajo tudi z iransko družbo, ne le z vlado. Tako naj države pokažejo iranski vladi, da so pomembni ljudje. Osebno mislim, da se bo iranski režim čez nekaj let spremenil, Iranci si želijo sekularni sistem. Ta vladavina teokracije je to pokazala."

Po tem, ko je bila deležna številnih groženj, je leta 2009 iz Teherana odšla v London, kjer živi še danes, in ostaja aktivna borka za človekove pravice. Nedavno je bila v Bangladešu, kjer je obiskala begunska taborišča Rohing, med begunsko krizo je obiskala tudi več taborišč za prebežnike v Srbiji, Franciji in Nemčiji.

"Že prej sem omenila, da je v skladu z islamskim kazenskim zakonikom, ki je stopil v veljavo po revoluciji, življenje moškega dvakrat toliko vredno kot ženske. V večini islamskih držav zakoni določajo kompenzacijo le v primerih finančne narave, kot je npr. dediščina. Islamska republika pa dopušča kompenzacijo ali krvavi denar tudi v kriminalnih primerih. V skladu z islamskimi zakoni ima družina žrtve uboja ali nenaklepnega umora pravico izbirati med zakonsko predpisano kaznijo in denarnim nadomestilom. Mnogi islamski učenjaki zagovarjajo stališče, da se krvavi denar ne sme ozirati na spol. Vendar se Iran pri tem obnaša diskriminatorno, spričo česar prihaja do grotesknih razsodb, ki v resnici kaznujejo žrtve. V našem opisanem primeru je sodnik določil, da je življenje dveh moških več vredno kot življenje umorjene 11-letne deklice (op. Lejle) in zahteval, da njena družina s 1.000 dolarji krije stroške njune usmrtitve. Lejlin oče je prodal tisto malo, kar je imel, vključno s kočo iz blata, v kateri je družina spala. Brez doma, a prepričani, da jim bo povrnjena vsaj čast, so denar nesli na sodišče. Ni ga bilo dovolj. Medtem ko je skušala zbrati še preostanek vsote, je družina prenočevala kar pri grobnici ajatole Homeinija, velikanskemu mavzoleju. Lejlin oče je najprej ponudil naprodaj svojo ledvico, pa so njegov organ zavrnili, ker je v preteklosti užival mamila. Potem je skušal svojo ledvico v promet spraviti Lejlin brat in bil pravtako zavrnjen, saj je bil hrom zaradi poliomielitisa. Zdravnik je vprašal, zakaj si tako želita prodati ledvico. Zgodba je prišla na dan. Razložila sta mu, da se omadeževani z Lejlino sramoto ne morejo vrniti v svojo vast. Čast družine je odvisna od kreposti žensk in samo usmrtitev napadalca lahko spere madež z nje." Odlomek iz knjige Until we are free

Ksenja Tratnik