Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Iranska policija je zasegla sto golobov, treniranih za dostavo droge. Foto: Reuters Bombažna vrečka, v kateri so preprodajalci skrili droge in jo pripeli na goloba, ki je droge dostavljal južnoameriški zapor. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iranska policija zasegla golobe tihotapce

V Iranu pogoste usmrtitve zaradi posedovanja droge

30. avgust 2017 ob 18:21

Kermanašah - MMC RTV SLO

Policija je v zahodnem Iranu zasegla 100 golobov, ki so jih preprodajalci trenirali za dostavo drog. Drogo so golobom v majhnih modrih vrečkah pripeli na noge.

"Preprodajalci drog dajo snovi v posebne škatle, ki jih pripnejo na noge golobov, ki so trenirani, da droge dostavijo na druge lokacije v Kermanašahu," iranska tiskovna agencija Irna navaja lokalnega predstavnika sodstva.

Trije milijoni Irancev naj bi bili odvisni od drog, saj so te poceni in lahko dostopne, poroča Guardian. Večina drog v 80-milijonsko državo sicer pride iz sosednjega Afganistana.

Golobi so sicer pomemben del iranske kulture in poezije. Dolgoletna tradicija so golobje dirke, ki jih na podeželju, kjer družine golobe gojijo kar na strehah hiš in na vrtovih, še vedno izvajajo.

Golobi za dostavo droge tudi v Kuvajtu in Kolumbiji

Maja letos so o uporabi golobov za preprodajo drog poročali iz Kuvajta, kjer so zasegli goloba z nahrbtnikom, napolnjenim s 178 tabletami, s katerim naj bi preprodajalci droge spravili v državo.

V odmevnem incidentu iz leta 2011 so v Kolumbiji zasegli goloba, ki je marihuano in kokain dostavljal v zapor v severnem mestu Bucaramanga.

Visoko število usmrtitev zaradi drog

Iran je sicer v prvi polovici leta izvedel 239 usmrtitev, izmed katerih je 129 bilo povezanih s prekrški v povezavi z drogami, poroča norveška organizacija za človekove pravice v Iranu. Avgusta je Iran sicer sprejel nekaj zakonodajnih sprememb, po katerem bodo zaostrili pogoje za smrtno kazen, kar bo rešilo življenje nekaterih od 5.000 zapornikov, ki čakajo na usmrtitev.

Zakonodajne spremembe so najverjetneje posledica pritiskov Evropske unije, ki financira iranski program za boj proti drogam, vendar je Iranu zagrozila, da bo s financiranjem prenehala, če bodo v državi nadaljevali s smrtnim kaznovanjem preprodaje drog.

Zakonodajne spremembe, ki jih je potrdil parlament, čakajo pa še na odobritev ustavodajnega telesa, predvidevajo dvig predpisanih količin za smrtno kazen. Po novem smrtna kazen čaka posedovalce 50 kilogramov opija in/ali dveh kilogramov kokaina, kar je precejšen dvig iz predhodnih petih kilogramov opija in 30 gramov kokaina, še poroča Guardian.

Prijeli 2.300 ljudi

Policija se sicer srdito bori proti preprodajalcem drog, v zadnjih štirih mesecih so v pokrajini Kermanašah prijeli najmanj 2.300 ljudi, zaradi z drogo povezanih prekrškov.

J. R.