Iranske oblasti prijele 50 ljudi; v operaciji ubit vodja sredinih napadov

Poslanci so kritični do odgovorov ministrov

11. junij 2017 ob 19:39

Teheran - MMC RTV SLO

Iranske oblasti so v povezavi z dvojnim napadom v Teheranu, za katerega je odgovornost prevzela Islamska država, prijele skoraj 50 ljudi, med njimi naj bi bil tudi snovalec napadov.

Po sobotnih navedbah ministra za obveščevalne službe Mahmuda Alavija so prijeli 43 osumljencev, v nedeljo pa je vodja pravosodnega oddelka v provinci Kordestan na zahodu Iranu sporočil, da so prijeli še šest ljudi."Šest ljudi, ki so bili gotovo povezani s sredinimi terorističnimi napadi v Teheranu, smo identificirali in prijeli," je dejal Aliakbar Garousi. Guardian poroča o sedmih novih aretacijah v Fardisu, približno 50 kilometrov zahodno od Teharana.

Pet napadalcev, ki so v sredo izvedli napada na parlament in mavzolej ajatole Homenija, je bilo iranskih državljanov, ki so se pridružili IS-ju, so v četrtek sporočile iranske oblasti.

Iranske oblasti so ob tem sporočile, da je bil v sobotni operaciji varnostnih sil ubit snovalec oz. vodja napadov. "Poveljnik teroristične skupine je imel bazo v mejnih regijah, ampak je po napadih zapustil državo," je dejal Alavi in pojasnil, da so ga v sodelovanju z obveščevalnimi službami držav, ki so blizu Iranu, izsledili in ubili. "Ob sodelovanju obveščevalnih služb je za svoje zločine plačal v soboto, ko so ga ubile iranske varnostne sile in naši prijatelji iz drugih obveščevalnih enot."

Alavi, notranji minister in namestnik poveljnika revolucionarne garde so danes odgovarjali na vprašanja poslancev glede največje kršitve varnosti v državi v več kot 20 letih. "Ministri bi morali pojasniti, kako so lahko teroristi prišli v prestolnico in napadli dve njeni občutljivi točki. Z odgovori, ki smo jih dobili doslej, nismo zadovoljni," je dejal poslanec Asadullah Abbasi.

K. T.