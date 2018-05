"Iranski napadi" na Golansko planoto. Izrael napadel iranska oporišča v Siriji.

Izrael je o prihodnjih vojaških akcijah v Siriji obvestil Rusijo

10. maj 2018 ob 07:06

Damask/Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters

Tiskovni predstavnik izraelske vojske (IDF) je sporočil, da je Izrael Rusijo obvestil o prihodnjih vojaških operacijah v Siriji. Medtem je Iran obtožil raketnih napadov na Golansko planoto.

Izraelska vojska je sporočila, da je iranska revolucionarna garda na Golansko planoto - sirsko ozemlje pod izraelsko okupacijo od leta 1967 - izstrelila okoli 20 raket, med katerimi so jih nekaj prestregli, žrtev pa ni bilo, poroča BBC. "Napad je zaukazal in vodil Kasem Solejmani - poveljnik sil revolucionarne garde na tujem - in ni dosegel svojega namena," je sporočil tiskovni predstavnik Jonathan Conricus.

V "povračilnih ukrepih" je IDF z letali napadel več deset iranskih oporišč. Sirska tiskovna agencija Sana je sporočila, da so nekaj izraelskih izstrelkov sestrelili južno od Homsa, vendar sta bila v napadih zadeta skladišče orožja in radarska instalacija.

Gre za nadaljevanje napadov, po tem ko je Izrael v noči iz torka na sredo domnevno napadel iranska oporišča južno od sirske prestolnice Damask. Sana je sporočila, da sta v napadih Izraela umrla dva civilista, medtem ko Sirski observatorij za človekove pravice število smrtnih žrtev ocenjuje na 15 - med njimi osem članov iranske revolucionarne garde.

Izrael se na te obtožbe ni odzval, vendar je sočasno z njimi oblastem na Golanski planoti naročil odprtje zaklonišč zaradi "neregularnih aktivnosti" iranske vojske in na območje namestil svojo vojsko in protiraketne sisteme.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v torek v Moskvi obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina in obiskal parado ruske vojske, predsednika pa naj bi si nato izmenjala poglede na situacijo na Bližnjem vzhodu.

J. R.