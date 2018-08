Iranski predsednik na zagovoru: "Ni nas strah Amerike ali gospodarskih težav"

Po ameriških sankcijah težave v iranskem gospodarstvu

28. avgust 2018 ob 09:07

Teheran - MMC RTV SLO, Reuters

Iranski poslanci so predsednika Hasana Rohanija prvič pozvali na zaslišanje v parlament. Zagovarjati se je moral zaradi vse slabših ekonomskih razmer v državi, poslancev pa ni prepričal.

Pod pritiskom tako nasprotnikov kot zaveznikov je Rohani za šibko gospodarsko rast in naraščajoče cene obdolžil znova vzpostavljene sankcije ZDA. "Iranskemu narodu želim zagotoviti, da ameriška zarota proti Islamski republiki ne bo uspela," je dejal v televizijskem prenosu.

Obenem je poudaril, da so gospodarske težave sicer kritične, vendar je še pomembneje, da je veliko ljudi izgubilo zaupanje v prihodnost Islamske republike. Januarski protivladni protesti naj bi po njegovem mnenju predsednika Donalda Trumpa namreč prepričali v izstop iz iranskega jedrskega sporazuma, poroča Deutsche Welle.

Rohani je postal predsednik leta 2013, dve leti kasneje pa je Zahodne sile pomiril s podpisom jedrskega sporazuma, s katerim je država v zameno za ukinitev finančnih sankcij prenehala s programom jedrskega oboroževanja. Kljub temu, da je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) potrdila, da je Iran upošteval dogovor, so ZDA trdile nasprotno in se izvzele iz sporazuma ter znova uvedle sankcije - z njimi pa zagrozile tudi vsem državam, ki bodo z Iranom poslovala.

ZDA nadaljujejo s sankcijami

V avgustu je v veljavo stopil nov sveženj ameriških sankcij na iransko zlato in druge žlahtne kovine, sočasno pa so za Iran otežili nakupovanje ameriških dolarjev in ameriških avtomobilov. Novembrski sklop sankcij je predviden za iransko prodajo nafte.

"Ni nas strah Amerike ali gospodarskih problemov. Premagali bomo težave," je zagotovil Rohani, vendar je glasovanje po zasedanju pokazalo, da poslancev ni prepričal. Kritiki zahtevajo prevetritev Rohanijevega vladnega kabineta.

