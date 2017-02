Iranski voditelj se zahvaljuje Trumpu, da je "pokazal pravi obraz Amerike"

Izrael poziva k sankcijam

7. februar 2017 ob 14:48

Teheran/London - MMC RTV SLO/STA

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej se je v nagovoru poveljnikom zračnih sil v Teheranu sarkastično zahvalil novemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ker je, kot je dejal, "pokazal pravi obraz ZDA".

"Hvaležni smo temu gospodu, ki je prišel! Pokazal je pravi obraz ZDA. Kar smo govorili več kot 30 let - da je v vladajočem sistemu ZDA politična, gospodarska, moralna in družbena korupcija - je ta gospod pokazal na volitvah in po njih," je dejal Hamenej.

Omenil je tudi primer iranskega dečka, ko so ga vklenili na mednarodnem letališču Dulles v Washingtonu po Trumpovem izvršnem ukazu o prepovedi vstopa državljanom iz sedmih muslimanskih držav v ZDA, med katerimi je tudi Iran. "S tem, kar počne - petletnemu otroku natika lisice - kaže pravi pomen ameriških človekovih pravic," je dejal.

Ajatola je tudi odgovoril na Trumpov nedavni tvit, v katerem je ameriški predsednik zapisal: "Iran se igra z ognjem - ne ceni tega, kako prijazen je bil predsednik Obama z njim." Hameneju se zdi ideja hvaležnosti Baracku Obami smešna, saj je, kot je dejal, nekdanji ameriški predsednik Iranu postavil ohromele sankcije ter z destabilizacijo Iraka in Sirije pomagal ustvariti skrajno skupino Islamska država (IS).

Iranske oblasti so precej oprezne, odkar je Trump prejšnji mesec zasedel predsedniški stolček. Čeprav so izrazili jezo nad Trumpovimi političnimi potezami in izjavami, pa celo tisti najbolj brezkompromisni pazijo, da ne bi izzivali novega, nepredvidljivega predsednika ZDA, poroča New York Times. Že nedavni raketni preizkus je bila hoja po robu, zaradi katere si je Iran prejšnji teden prislužil nove sankcije ameriškega finančnega ministrstva.

Izrael poziva k novim sankcijam, VB se upira

Medtem pa zaradi omenjenega raketnega preizkusa k novim mednarodnim sankcijam proti Iranu poziva tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je vse "razumne" države pozval, naj sledijo zgledu Trumpove administracije, a, kot kaže, tokrat stališče, ali je Iran kršil jedrski sporazum ali ne, ni enotno. Tako je na primer britanska premierka Theresa May že zavrnila možnost uvedbe novih sankcij, čeprav je ob tem izrazila "zaskrbljenost" nad dejanji Teherana.

"Spopadamo se z izzivi, to je zelo jasno - z izzivi militantnega islama in še posebej Irana. Iran si prizadeva uničiti Izrael, zavojiti Bližnji vzhod. Ogroža Evropa, ogroža Zahod, ogroža svet. In posega po provokaciji za provokacijo. Zato pozdravljam angažiranost predsednika Trumpa pri uvedbi novih sankcij proti Iranu in mislim, da bi morale tudi druge države slediti zgledu, zlasti odgovorne države. In rad bi govoril z vami, kako lahko zagotovimo, da agresija Irana ne bo ostala brez odgovora," je dejal Netanjahu novinarjem pred vrati Downing Streeta 10 pred ponedeljkovim srečanjem z Mayevo.

Po srečanju je predstavnica Mayeve povedala, da je bila premierka "jasna, da Velika Britanija podpira obstoječi jedrski sporazum". "Zdaj je potrebno, da se dogovor ustrezno uveljavlja in nadzira, pozorni pa moramo biti tudi na iranski vzorec destabilizacijskih dejavnosti v regiji."

