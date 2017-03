Iraška vojska krivdo za civilne žrtve v Mosulu pripisala IS-ju

Iraške sile so že nadaljevale ofenzivo za osvoboditev mesta

26. marec 2017 ob 20:57

Mosul - MMC RTV SLO/STA

Iraška vojska je zanikala navedbe, da je več deset civilistov v zahodnem delu Mosula umrlo v letalskem napadu mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA. Krivdo je pripisala eksplozivnim sredstvom t. i. Islamske države.

V spornem letalskem napadu oziroma napadih v soseski Džadida naj bi po podatkih opazovalcev umrlo več kot sto ljudi, po nekaterih navedbah pa naj bi bilo žrtev celo 200. Iraška vojska je na družbenem omrežju Facebook zanikala, da bi bili za civilne žrtve krivi letalski napadi. V izjavi so kot območje napada navedli sosesko Al Resala in ne soseske Džadida. Kot so še zapisali, je mednarodna koalicija napad izvedla na prošnjo iraških sil.

Iraški vojaški strokovnjaki so preverili hišo, ki naj bi jo zadel letalski napad. "Ugotovili so, da je bila hiša popolnoma uničena, ni pa bilo znaka, da bi jo uničili v napadu," so sporočili. "Veliko vozilo, napolnjeno s strelivom, je bilo najdeno v bližini hiše. Izpod ruševin so potegnili okoli 61 trupel," so dodali. Po navedbah iraške vojske pripradniki IS-ja po besedah prič uporablja hiše, v katerih so družine, za shranjevanje streliva in tudi za napade na iraške sile.

Kot smo poročali, so Združeni narodi v soboto izrazili veliko zaskrbljenost nad poročili, da je v zračnem napadu koalicije pod vodstvom ZDA v Mosulu umrlo najmanj 200 civilistov. Ameriška vojska je kasneje sporočila, da preiskuje okoliščine letalskega napada 17. marca na "lokaciji, ki se ujema z navedbami o kraju s številnimi mrtvimi civilisti," poroča BBC.

V soboto je iraška vojska sporočila, da bo začasno prenehala z ofenzivo, s katero želi iz zahodnega dela Mosula pregnati pripadnike IS-ja, a jo je po poročanju BBC-ja v nedeljo že nadaljevala.

V zahodnem delu Mosula je po podatkih Združenih narodov še vedno okoli 600.000 ljudi, od tega jih je 400.000 ujetih v starem mestnem jedru v zelo slabih razmerah.

K. T.