Iraška vojska: Mosul bo osvojen do konca tedna

IS še vedno nadzira območja zahodno in južno od Mosula

2. julij 2017 ob 19:02

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

Iraška vojska je v Mosulu prevzela območje Maravi v neposredni bližini reke Tigris in napoveduje popolno osvojitev mesta do konca tedna. Iraške oblasti napovedujejo teden praznovanja.

Iraške elitne protiteroristične enote so v izjavi sporočile, da so prevzele nadzor nad območjem Maravi, s čimer so le še nekaj stolpnic oddaljene od zahodnega brega reke Tigris, doseg katerega bi pomenil prevzem oblasti.

V pričakovanju zmage nad t. i. Islamsko državo je na ulične svetilke in zrušene stavbe Mosula vojska obesila plakate in iraške zastave.

Po osvoboditvi, ki jo vojska predvideva za konec prihajajočega tedna, državne oblasti načrtujejo en teden trajajoče slavje po vsej državi. Premier Haider Al Abadi naj bi v prihodnjih dneh obiskal Mosul in razglasil zmago.

Zvezna policija je opravila svoje delo in IS premagala v južnem delu starega mestnega jedra, je sporočil namestnik poveljnika Raed Šakir Javdat, vendar morajo z območja še umakniti eksplozivna telesa in trupla, ki jih je za sabo pustilo 14-dnevno bojevanje.

Območja okoli Mosula še naprej nadzira IS

Iraški premier je že v četrtek, ob prevzemu mošeje Al Nuri, razglasil konec kalifata. Območja zahodno in južno od Mosula, na katerih živi več deset tisoč civilistov, sicer še vedno nadzira IS.

Samooklicana Islamska država je svoje oporišče preselila v mesto Majadin na vzhodu Sirije, so prejšnji mesec sporočile ameriške obveščevalne službe.

V devetih mesecih mestnega vojskovanja je bilo razseljenih okoli 900.000 ljudi, kar je polovica prebivalstva predvojnega Mosula.

J. R.