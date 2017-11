Iraška vojska začela ofenzivo na Ravo, zadnje mesto v rokah IS-a

Bitke tudi na sirski strani meje

11. november 2017 ob 15:37

Rava - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Iraška vojska je na zahodu države začela ofenzivo za zavzetje enega od še zadnjih območij pod nadzorom skrajne skupine Islamska država (IS). To je kraj Rava, ki leži v dolini reke Evfrat, približno 90 kilometrov vzhodno od meje s Sirijo.

V napadu sodelujeta dve iraški pehotni diviziji, sunitske milice in vojaška letala. Vojska se trudi zavzeti mesto in sosednja območja ob sirski meji, je sporočilo združeno poveljstvo.

Na tem območju so na sirski strani Asadove sile in njihove zaveznice ta teden iz rok IS-a že iztrgale mesto Albu Kamal, a so se nato skrajneži vrnili in v siloviti protiofenzivi ponovno zavzeli polovico mesta. V mestu in okoliških puščavah se po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nadaljujejo spopadi.

Iraške sile so pretekli teden v rekordnem času, kakor je operacijo opisal premier Haider Al Abadi, zavzele mesto Al Kaim, ki leži tik ob Albu Kamalu, a na iraški strani meje. Prek obmejne pokrajine ob reki Evfrat je IS transportiral svoje vojake in orožje med državama, poroča BBC.

IS izgubil 96 odstotkov ozemlja

Po navedbah koalicije proti IS-u, na čelu katere so ZDA, je skrajna skupina izgubila že 96 odstotkov ozemlja, ki je bilo nekdaj pod njenim nadzorom. Skrajneži nadzorujejo le še nekaj puščavskih območij na meji med Irakom in Sirijo.

Zavzetje Rave bi po poročanju BBC-ja pomenilo zadnji poraz IS-a v Iraku in usodni udarec kalifatu, ki ga je Islamska država leta 2014 razglasila v zavzetju obsežnega dela ozemlja v Iraku in Siriji. Irak medtem po poročanju Reutersa začenja vojaško ofenzivo na severu države proti Kurdom, ki so na septembrskem referendumu podprli neodvisnost.

J. R.