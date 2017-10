Iraške sile po spopadih s Kurdi prevzele nadzor nad celotno pokrajino Kirkuk

Organizacije za človekove pravice opozarjajo pred nasiljem

20. oktober 2017 ob 16:53,

zadnji poseg: 20. oktober 2017 ob 17:01

Altun Kupri - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Iraška vojska je po treh urah srditih spopadov s kurdskimi pešmergami prevzela nadzor še nad zadnjim preostalim delom pokrajine Kirkuk. V spopadih naj bi umrlo 30 pešmerg in 10 pripadnikov šiitske milice.

Iranska šiitska milica, iraška zvezna policija in iraške protiteroristične enote, ki jih usposabljajo ZDA, so ob 7:30 zjutraj po lokalnem času vstopila v kraj Altun Kupri, ki leži ob cesti med Kirkukom in kurdsko prestolnico Erbil ter tik pred mejo avtonomne pokrajine Kurdistan.

Na območju so nato izbruhnili srditi spopadi med iraškimi silami in kurdskimi pešmergami, ki so se proti vojski borile z uporabo brzostrelk, minometov in granat ter uničile dva oklepnika, je sporočila iraška vojska. Po treh urah spopadov se je večina kurdskih borcev umaknila iz območja. V bojih je umrlo 30 pešmerg in 10 pripadnikov šiitske milice, so sporočili kurdski predstavniki.

Iraška vlada je sicer ta teden začela prevzemati nadzor na območjih, ki so jih prej nadzorovali Kurdi. V samo treh dneh so iraški vojaki zavzeli etnično mešano mesto Kirkuk in več pomembnih naftnih objektov.

Drugi spopad iraške vojske in Kurdov

Večino ozemlja so osvojili brez bojev. Današnji spopad je drugi v tem tednu, v ponedeljek, na prvi dan iraškega osvajanja mesta Kirkuk, je umrlo oziroma bilo ranjenih nekaj deset ljudi. V mestu Kanakin na iraško-iranski meji so po poročanju župana iraške sile ubile enega in ranile šest kurdskih demonstratorjev.

Civilisti bežijo v Kurdistan

Po podatkih kurdskih uradnikov je v tem tednu iz mest Kirkuk in Tuz okoli sto tisoč ljudi pobegnilo v največji mesti kurdske pokrajine, Erbil in Sulajmanijo. Iraški šiitski verski voditelj ajatola Al Sistani je v petek vlado pozval, naj zaščiti Kurde v severnem Iraku, po poročilih o nasilju Iračanov nad Kurdi na območju.

Poročila o ropanju in požiganju

Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW) je poročala tudi o napadih in plenjenju v Tuz Kurmatu, nad katerim so v začetku tedna prevzele nadzor iraške sile. Tudi misija Združenih narodov v Iraku je v četrtek sporočila, da ima poročila o tem, da so oborožene skupine požgale 150 hiš v kraju.

Francija je medtem Bagdad pozvala k vzdržnosti. "Zvezno vlado prosimo, naj bo vzdržna in popolnoma spoštuje pravice Kurdov," je povedala tiskovna predstavnica francoskega zunanjega ministrstva in dodala, da morajo tudi Kurdi sprejeti dialog z iraškimi oblastmi v skladu z ustavno zakonodajo.

Nemčija bi nadaljevala z usposabljanjem pešmerg

Nemčije je sporočila, da upa na čimprejšnje nadaljevanje usposabljanja kurdskih sil v severni iraški pokrajini, ki ga je sicer prekinila v začetku spopadov ta teden. "Če ne bo velikih sprememb na terenu, bomo z usposabljanjem najverjetneje nadaljevali v nedeljo," je sporočil tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva. Nemčija je pešmerge oborožila z 32.000 kosi strelnega orožja in ostale bojne opreme v vrednosti 90 milijonov evrov, odkar so kurdski borci leta 2014 začeli spopade s t. i. Islamsko državo in branili naftna polja v Kirkuku. Kurdske borce v severni iraški pokrajini usposablja okoli 150 nemških vojakov.

Iraški Kurdi so sicer na referendumu 25. septembra z veliko večino podprli neodvisnost Kurdistana. Predsednik te avtonomne pokrajine Masud Barzani je izvedel referendum kljub pritiskom iz Bagdada, Washingtona in iraških sosed. Referendum ni potekal samo v Kurdistanu, temveč tudi na območjih, ki so v središču spora med oblastmi v Bagdadu in Erbilu, med drugim v z nafto bogati pokrajini Kirkuk.

Tri leta spopadov med Kurdi in IS-om

Kurdske pešmerge so pokrajino Kirkuk brez boja zasedle leta 2014, ko so zavzele oporišča in položaje iraške vojske. Ta se je iz območja predhodno umaknila. Pešmerge so se nato tri leta na območju bojevale z IS-om. Čeprav Kirkuk leži izven avtonomne pokrajine Kurdistan na severu Iraka, ga mnogi Kurdi imajo za historično središče Kurdistana. Izguba Kirkuka za Kurde pomeni pol manj naftnih prihodkov, kar bi bil za Kurde v primeru neodvisnosti en pomembnejših finančnih virov.

