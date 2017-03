Iraške sile pred zavzetjem mošeje, kjer je bil razglašen kalifat

Civilisti kot živi ščit

29. marec 2017 ob 20:12

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

Iraške varnostne sile so se po silovitih spopadih v Mosulu še bolj približale mošeji Al Nuri, kjer je Abu Bakr Al Bagdadi pred skoraj tremi leti razglasil kalifat na osvojenih ozemljih v Iraku in Siriji.

Mosul je v Iraku še zadnje večje oporišče skupine sunitskih skrajnežev, ki so v bliskoviti ofenzivi poleti leta 2014 zavzeli znaten del iraškega in sirskega ozemlja. Po zračnih napadih koalicijskih sil pod vodstvom ZDA so se v razmere na bojišču začele spreminjati in vrhunec doživele z začetkom ofenzive za osvoboditev Mosula lani oktobra.

Pred iraškimi silami, ki imajo zračno podporo koalicijskih sil, je v zadnjih tednih najtežji del v bojih za nekoč drugo največje mesto v državi. Po zavzetju vzhodnega dela Mosula januarja letos je prišel na vrsto še zahodni del, ki pa je zaradi mreže ulic veliko težji zalogaj, še posebej ob silovitem odporu sunitskih skrajnežev.

Iz starega dela v zahodnem Mosulu se nenehno slišijo streli in eksplozije. Tam naj bi se pripadniki Islamske države skrivali med civilisti in jih tako uporabljali za živi zid, kar iraškim vojakom in policistom otežuje prodiranje.

Policijski načelnik Raed Šaker Džavdat je pojasnil, da so že prevzeli popoln nadzor nad več soseskami zahodnega Mosula, med drugim tudi nad stadionom Al Malab, in obkolili skrajneže, ki se nahajajo v mošeji Al Nuri. V omenjeni mošeji je 29. junija 2014 vodja Islamske države Al Bagdadi oznanil nastanek kalifata in sebe oklical za kalifa.

"Verjetna" odgovornost ZDA

Poveljnik ameriških sil v Iraku, general Stephen Townsend, je pred dnevi priznal, da so koalicijske sile "verjetno" odgovorne za eksplozijo v zahodnem Mosulu, v kateri je umrlo najmanj 200 ljudi. Towsend je dopustil možnost, da so eksplozijo krivi tudi skrajneži.

V zračnem napadu koalicijskih sil, ki naj bi imele za tarčo ostrostrelce Islamske države, naj bi bila 17. marca zadeta hiša v soseski Džadida, kjer naj bi skrajneži kot živi zid zadrževali 140 civilistov.

Visoki predstavnik ZN-a za človekove pravice Zeid Raad Al Husein je po napadu koalicijske in iraške sile pozval k razmisleku o dosedanjih taktikah v Mosulu, da bi se izognili pastem, ki so jih nastavili pripadniki Islamske države in naredili več za izognitev žrtvam med civilisti.

G. V.