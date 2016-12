Iraški kristjani bodo v mestu na severu države prvič praznovali božič po letu 2013

Kristjani so pobegnili pred IS-jem

24. december 2016 ob 11:32

Bartela - MMC RTV SLO/Reuters

Nekaj sto iraških kristjanov je prišlo v Bartelo, mesto na severu Iraka, nedavno odvzeto t. i. Islamski državi, kjer bodo praznovali božič prvič po letu 2013.

V Barteli je nekoč živelo več tisoč asirskih kristjanov, ki so mesto zapustili avgusta 2014, ko je padlo v roke IS-ja, ki je takrat zasedel velik del ozemlja Iraka in sosednje Sirije. Iraške sile so mesto ponovno zavzele v prvih dneh ofenzive za osvoboditev Mosula, ki se je s podporo ZDA začela sredi oktobra.

Škof Musa Šemali je v cerkvi Mar Šimoni pred ceremonijo na božični večer dejal, da čutijo "mešanico žalosti in sreče". Cerkev je bila močno poškodovana, križi so bili odstranjeni, kipi svetnikov pa oskrunjeni.

"Žalostni smo, ko vidimo, kaj so naši rojaki storili našim najsvetejšim krajem, obenem pa smo srečni, da lahko pripravimo prvo mašo v dveh letih," je po poročanju Reutersa dejal škof Šemali. Bartela se nahaja v pokrajini Nineve, kjer so nekatere od najstarejših krščanskih naselbin, starih tudi skoraj 2.000 let.

"To je najboljši dan v mojem življenju. Mislila sem, da ne bo nikoli prišel," je dejala Šruk Tavfik, 52-letna gospodinja, razseljena v bližnje kurdsko mesto Erbil, glavno mesto t. i. iraškega Kurdistana.

Kot poroča Reuters, bo preteklo še nekaj časa, preden se bodo lahko ljudje vrnili v Bartelo, saj v mestu manjkajo osnovne storitve, številne stavbe pa so poškodovane.

IS preganjal kristjani in muslimane

T. i. Islamska država je na ozemljih, ki jih je nadzirala, preganjala vse nesunitske muslimane, ostro pa je kaznovala tudi sunite, ki niso živeli po njeni ekstremni interpretaciji islama. Kristjanom v regiji je IS dal ultimat. Lahko so plačali poseben davek, se spreobrnili v islam ali so bili ubiti. Večina jih je pobegnila v avtonomno kurdsko pokrajino proti vzhodu.

Medtem se nadaljujejo boji za Mosul, drugo največje mesto v Iraku in zadnje večje oporišče IS-ja v tej državi. Po ocenah živi v delih mesta pod nadzorom džihadistov več kot milijon ljudi, kar otežuje boj proti borcem IS-ja.

B. V.