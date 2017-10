Iraški Kurdi ponujajo zamrznitev izidov referenduma o neodvisnosti

Kurdske sile so se umaknile iz Kirkuka. Foto: Reuters

Hiter umik kurdskih sil iz Kirkuka

25. oktober 2017 ob 09:48

Erbil - MMC RTV SLO, STA

Vlada iraškega Kurdistana je sporočila, da je pripravljena zamrzniti izide referenduma o neodvisnosti, zaradi katerega so se nevarno zaostrili odnosi Kurdov ne le z Bagdadom, ampak tudi s sosedama Turčijo in Iranom.

V Bagdadu so sicer razveljavili izide referenduma, na katerem se je 92 odstotkov volivcev izreklo za neodvisnost.

Kot povračilo za septembrski referendum so iraške sile pretekli teden vdrle v z nafto bogato provinco Kirkuk ter tako tam kot tudi v delih provinc Ninive in Dijala ponovno prevzele nadzor iz rok Kurdov. Z izgubo ogromnih naftnih polj so možnosti, da Kurdistan postane samostojna država, ki bi bila gospodarsko sposobna preživeti, bolj ali manj izginile.