Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Na Karibih veljajo izredne razmere. Foto: Reuters Prebivalci San Juana v Portoriku pripravljajo zaloge vode. Foto: EPA VIDEO Orkan Irma se krepi Sorodne novice Karibi se pripravljajo na orkan Irma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Irma na Karibih do zdaj odnesla dve življenji

Izredne razmere na Floridi

6. september 2017 ob 07:19,

zadnji poseg: 6. september 2017 ob 22:22

San Juan - MMC RTV SLO, STA

Orkan Irma, ki ga označujejo kot enega najmočnejših nad Atlantikom do zdaj, je na francoskih čezmorskih ozemljih Sveti Martin in Sveti Bartolomej zahteval najmanj dve življenji, dva človeka pa sta huje ranjena.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po kriznem sestanku zaradi orkana zagotovil, da bodo sklad za obnovo po tej vremenski ujmi vzpostavili čim prej.

Združeni narodi so medtem opozorili, da bi orkan Irma lahko prizadel kar 37 milijonov ljudi. Sporočili so, da so na karibski otok Barbados, ki ga je nevarni orkan že dosegel, poslali humanitarne delavce ZN-a, dodatne skupine pa so v pripravljenosti.

Tudi na Haitiju so humanitarni delavci ZN-a pripravljeni priskočiti na pomoč, so dodali.

Irma se pomika proti Portoriku

Orkan Irma, najvišje pete stopnje, se medtem pomika zahodno proti Portoriku, bojijo se ga tudi v ameriški zvezni državi Florida. Pred prihodom so iz več krajev že odredili evakuacije.

Orkan bo prešel Portoriko, Dominikansko republiko in Haiti, potem pa nadaljeval pot proti Kubi, zaradi česar so oblasti zaprle več letališč, letovišč, več tisoč prebivalcev na najbolj ogroženih območjih so evakuirali, druge prebivalce pa pozvale, naj se umaknejo na varno.

Zaskrbljenost zaradi Irme se sicer še dodatno krepi na Floridi. Verjetnost, da bo orkan ne le dosegel to ameriško zvezno državo, ampak tudi pustošil po obsežnih območjih, se namreč po predvidevanju tamkajšnjih vremenoslovcev povečuje. Kot je sporočil ameriški državni center za orkane, se orkan premika s hitrostjo 24 kilometrov na uro in bi utegnil biti "potencialno katastrofalen". Kritičen bo predvsem konec tedna.

Ameriški predsednik Donald Trump je zato razglasil izredne razmere na Floridi, v Portoriku in na ameriških Deviških otokih. Zaradi orkana pa so obvezno evakuacijo odredili na območju Key Westa.

Za Irmo se nad Atlantikom že razrašča tretja tropska nevihta Jose, ki naj bi se v orkan razvila proti koncu tedna.

K. T., K. S.