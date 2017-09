Irma razdejala Barbudo, na St. Martinu umrlo osem ljudi

Doslej je umrlo deset ljudi, oblasti se bojijo, da bo žrtev še več

7. september 2017 ob 06:55,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 10:20

San Juan - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Orkan Irma je opustošil karibski otok Barbuda, kjer je brez doma ostala polovica prebivalcev in je umrl dveletnik; na St. Martinu je umrlo osem ljudi, na Anguilli pa en človek. Vetrovi že več kot 33 ur pihajo s hitrostjo 300 kilometrov.

Največ škode je Irma povzročila na Barbudi, ki je po besedah tamkajšnjih oblasti "komajda primerna za življenje." Po besedah premierja Barbude Gastona Browna je Irma povzročila za najmanj 150 milijonov evrov škode, tako ali drugače je poškodovanih 90 odstotkov stavb, polovica prebivalcev je ostala brez doma, poroča BBC "Gre za popolno opustošenje," je dejal, potem ko si je iz zraka ogledal posledice orkana na otoku z okoli 1.600 prebivalci. "Preleteli smo Barbudo in videli totalno razdejanje. To je bila ena najbolj bolečih izkušenj v mojem življenju," je Brown dejal v intervjuju za BBC. "Otok je dobesedno pod vodo, kakor je videti zdaj, je Barbuda komajda primerna za življenje." Kot je napovedal Browne, bo za pomoč pri obnovi zaprosil mednarodno skupnost. Ob tem je dejal, da je uničenje orkana posledica klimatskih sprememb.

O veliki škodi poročajo tudi z otoka St. Martin. Na nizozemski strani otoka so po navedbah nizozemske mornarice številne hiše ostale brez streh in hoteli poplavljeni. Tamkajšnje letališče je trenutno nedostopno, a pristajalna steza ne bi bila poškodovana. Podobno je tudi na francoski strani otoka.

St. Barts ostal brez letališča

Francoski notranji minister Gerard Colomb je potrdil, da je v divjanju orkana na St. Martinu umrlo najmanj osem ljudi. Tamkajšnje letališče, sicer tretje največje na Karibih, je uničeno, ovirana je oskrba s pitno vodo in elektriko, reševalci pa se šele prebijajo do najbolj prizadetih območij. "To je velika katastrofa, 95 odstotkov otoka je uničenega", je dejal najvišji uradnik otoka Daniel Gibbs. O veliki škodi poročajo tudi s Saint Barthelemyja, priljubljene počitniške destinacije, bolj znani pod imenom St. Barts.

Irma gre proti Dominikanski republiki

Irma medtem nadaljuje svojo pot nad severom Portorika, kjer je brez elektrike ostalo tri milijone ljudi, orkan pa je povzročil hude nalive in močne vetrove. Oblasti opozarjajo, da bi bila lahko določena območja brez elektrike tudi več dni. Po napovedih bo Irma danes prešla blizu ali nad severno obalo Dominikanske republike.

Na prihod Irme se pripravljajo tudi v ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da s sodelavci budno spremljajo Irmino pot. Oblasti so izredne razmere ob Portoriku razglasile tudi na Floridi in na ameriških Deviških otokih. Ameriško veleposlaništvo na Bahamih je sporočilo, da bo evakuiralo del svojega osebja z družinami, proste sedeže pa bodo ponudili še drugim ameriškim državljanom, ki želijo zapustiti Nassau.

Za Irmo na območje Karibov prihaja Jose, ki se je okrepil v orkan prve stopnje in bi lahko prešel določene predele, ki jih je že Irma, v Mehiškem zalivu pa se že krepi tudi Katia.

Po predvidevanjih Združenih narodov naj bi v prihodnjih dneh posledice orkana občutilo do 37 milijonov ljudi.

K. T.