Irska: Podporniki ukinitve prepovedi splava iščejo podporo izseljencev

Irska postaja vse bolj liberalna

11. marec 2018 ob 18:40

Dublin - MMC RTV SLO

Pred majskim referendumom na Irskem o prepovedi splava zagovorniki pravice do izbire pozivajo 40.000 državljanov na tujem, naj se vrnejo domov in glasujejo na referendumu.

V kampanji za preklic člena o splavu pripadnike irske diaspore v Veliki Britaniji, Evropi, Severni Ameriki in drugod tako pozivajo, naj rezervirajo lete in ladje ter se vrnejo na Irsko in uveljavijo svojo demokratično pravico, poroča Guardian.

Pred tremi leti se je na tisoče irskih državljanov tako vrnilo na Irsko in glasovalo o pravici do istospolnih porok. Takrat sta zakon podprli dve tretjini volivcev in volivk, zagovorniki pravice do splava pa zdaj upajo, da bodo ta uspeh ponovili.

Več kot 750.000 ljudi, rojenih na Irskem, živi v drugih državah, kar je precejšnje število glede na 4,8 milijona prebivalcev Irske, a le tisti, ki živijo v tujini manj kot 18 mesecev in se nameravajo vrniti domov, lahko volijo. Takšni volivci se morajo vnaprej registrirati in glasovati na Irskem.

Ustava prepoveduje splav tudi v izrednih primerih

Vprašanje na referendumu se nanaša na člen 40.3.3 irske ustave. Člen namreč zarodku priznava enako pravico do življenja kot materi, v veljavi pa je od leta 1983. S tem je splav z ustavo prepovedan, tudi v primeru posilstva ali smrtne okvare zarodka.

Če bo člen na referendumu 25. maja zavrnjen, bodo imele ženske neovirano pravico do splava do 12. tedna nosečnosti. Po ocenah je od leta 1983 v Veliko Britanijo, da končajo nosečnost, šlo 170.000 irskih žensk. To povzroča visoke stroške, logistične težave in čustvene obremenitve. Poleg tega vsako leto do 2.000 žensk konča nosečnost s tabletami, ki jih nezakonito kupijo na spletu.

Raziskave javnega mnenja kažejo, da večina žensk, še posebej mladih, podpira ukinitev prepovedi. Mladi ob tem predstavljajo večino nedavnih izseljencev.

Referendum velja za še en test za vse bolj liberalen odnos Irske do teh vprašanj in upadajoč vpliv Katoliške cerkve.

Podporniki spremembe na tem področju pravijo, da na Irskem nihče, mlajši od 52 let, ni mogel glasovati o tem vprašanju, priložnost pa označujejo kot enkratno za to generacijo. Ob tem kampanja, ki poziva ljudi, naj se vrnejo, načrtuje zbiranje sredstev za tiste, ki za pot nimajo denarja.

Leta 2015 so se irski državljani vračali celo iz Avstralije, da bi glasovali za pravico do istospolnih porok.

B. V.